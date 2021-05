CAMEROUN :: Immeuble ministériel N°2 : Le calvaire des usagers et du personnel :: CAMEROON

Des ascenseurs en panne et escaliers non éclairés ne facilitent pas l’accès aux bureaux de ce bâtiment qui compte 18 niveaux.

Situé au cœur de la ville de Yaoundé, l’immeuble ministériel n°2 abrite quatre ministères dans l’ensemble du bâtiment qui compte 18 niveaux. Il s’agit précisément des ministères de l’Environnement, de la Protection de la nature et du Développement durable (Minepded), des Forêts et de la Faune (Minfof), celui de l’Enseignement supérieur (Minesup), et le ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières (Mindcaf). Seulement, l’accès dans les différents bureaux, qu’il s’agisse des usagers ou du personnel, est un véritable chemin de croix.

Le 04 mai dernier, à l’entrée du bâtiment, l’on aperçoit le personnel de nettoyage à la tâche. Il s’évertue à assainir à leur niveau cet édifice. Alors que certains tondent le gazon, d’autres ballaient les escaliers. Le hall de l’immeuble, notamment devant les ascenseurs, grouille de monde. On y retrouve des usagers et des personnes en service dans les différents ministères suscités qui souhaitent accéder aisément aux bureaux. Mais, Ils attendent en moyenne plusieurs dizaines de minutes pour pouvoir prendre un ascenseur. En effet, sur les six ascenseurs de cet immeuble, seuls trois fonctionnent et à n’inspirent pas confiance aux usagers. L’un d’eux est réservé exclusivement aux cadres desdits ministères. Conséquence, les deux autres sont toujours surchargés, malgré le contexte sanitaire lié à la pandémie à coronavirus qui impose un certain nombre de mesures barrières, dont la distanciation physique.

Odeurs pestilentielles

Bien plus, ces deux ascenseurs fonctionnels destinés aux usagers et aux personnels, posent des désagréments aux usagers. Certains personnels en service dans cet immeuble, notamment au 10e étage, ont encore en souvenir, l’incident survenu dans l’un des ascenseurs, il y a environ un mois. Pendant près d’une quinzaine de minutes, de nombreuses personnes y sont restées coincées au 7e étage. D’après certaines sources, ce phénomène est monnaie courante. « Le blocage des ascenseurs n’est pas un fait nouveau dans cet immeuble. C’est une situation que nous vivons depuis plusieurs années avec les coupures d’électricité », confie un personnel. Une source au ministère de l’Enseignement supérieur explique que si ces ascenseurs bloquent, ce n’est pas parce qu’ils sont en panne, mais du fait des coupures répétées d’électricité. « L’immeuble n’a pas de groupe électrogène », tranche-t-il.

Ainsi, pour contourner ces désagréments et gagner en temps, certains usagers, optent pour les marches afin d’accéder aux bureaux. Ceci malgré le fait qu’elles soient parfois obscures et fatigantes. « Quand j’opte pour les escaliers, je peine parfois à atteindre le dernier étage. Mais je les préfère parce que cette option me permet d’éviter des agglutinements dans l’ascenseur et éventuellement, un blocage », narre un usager au pied de l’étage. En effet, à l’immeuble ministériel N°2, les marches qui donnent accès à certains niveaux de l’étage ne sont pas éclairées.

Ainsi, sur les 18 niveaux, les 18e, 17e, 16e, 15e, 13e, 12e, 11e, 9e, et 2e sont sans éclairage. Pis encore, lorsqu’on emprunte les marches du 17e où se trouvent les bureaux du Minfof et ceux du Mindcaf au 18e, des odeurs pestilentielles accompagnent les usagers dans les couloirs. L’on apprend d’un personnel en service au 18e que ces odeurs persistent parce que l’eau ne coule pas dans certains niveaux de l’immeuble et, pour faire du ménage dans les bureaux et dans les couloirs, les agents d’entretien sont parfois contraints d’aller chercher de l’eau au rez-de-chaussée pour remonter. Outre cette situation, les fosses septiques pleines, ne sont pas vidangées, ce qui laisse également des odeurs à l’arrière de l’édifice, apprend-on.

Entretien

L’entretien n’est pas au rendez-vous. L’on apprend d’ailleurs du personnel que cet entretien doit se faire à deux niveaux. D’abord, par les services de nettoyage qui ont pour tâches de balayer, de laver les bureaux et de tondre le gazon. « Nous faisons le ménage tous les jours ouvrables, soit de lundi à vendredi », confie un personnel du service de nettoyage, rencontré dans la cour. Le deuxième niveau de l’entretien de l’immeuble est l’entretien technique des ascenseurs. À ce sujet, certaines indiscrétions font savoir qu’il revient à chaque ministère, l’entretien de ses locaux. Au Minesup par exemple, le personnel de nettoyage et autres sont employés par celui-ci. Par ailleurs, les équipes techniques chargées d’entretenir les ascenseurs confient qu’elles ne reçoivent pas toujours les moyens nécessaires pour l’entretien quand bien-même elles font l’état de besoins, ce qui fait perdurer la situation.

Rendu au Mindcaf, structure en charge de la gestion et de l’entretien du patrimoine de l’État, le responsable de la cellule de communication qui n’a pas souhaité se prononcer sur le sujet, a néanmoins indiqué qu’il ne revient pas au Mindcaf d’entretenir tout l’immeuble, mais à chaque département ministériel de s’organiser dans ce sens. Pourtant, le 08 septembre 2015, un communiqué publié dans les colonnes de Cameroon Tribune et signé de Jacqueline Koung à Bessike, alors Mindcaf, annonçait que le marché de la maîtrise d’œuvre de travaux de réhabilitation de l’immeuble ministériel N°2 avait été attribué à la Société d’études, de contrôle de prévention et d’expertise (Ecope Sarl). Financés à hauteur de 34 millions Fcfa, les travaux devaient être livrés dans trois. Mais, ceux-ci n'ont jamais démarré, d'après un agent en service au 10e étage.