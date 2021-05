CAMEROUN :: Complexe sportif d’Olembe : Des sous-traitants de Magil aux abois :: CAMEROON

Après sa tentative de virement de près de 3 milliards FCFA dans son compte au Canada, bloquée par la BEAC, le maître d’œuvre procède au payement discriminatoire des factures de ses partenaires.

Le 15 avril 2021, au cours de la réunion de débriefing consécutive à la visite du chantier de construction du stade d’Olembe, le ministre des Sports, le Pr Narcisse Mouelle Kombi, annonçait que l’État avait trouvé une solution de financement relais pour permettre à l’entreprise Magil, de ne plus connaître de « décélération » des travaux. C’était à l’issue d’une prise de parole, à tour de rôle des sous-traitants dont le principal obstacle à la poursuite sereine des travaux était le payement de leurs factures. « Pour rassurer les uns et les autres, je voudrais dire que, en matière administrative et financière, le Gouvernement a pris des dispositions idoines. Ces dispositions concernent la mise en place d’une facilité financière locale d’un montant de 6,3 milliards FCFA, dont le décaissement en faveur de l’entreprise MAGIL et au bénéfice évidemment et subséquemment des sous-traitants est imminent », avait annoncé le ministre des Sports, maître d’ouvrage. Le 29 avril 2021, le maître d’ouvrage, à l’issue d’une autre visite de chantier, déclarait :

« Nous avons donné instruction à MAGIL, pour que d’ici le début de la semaine prochaine, les différents comptes des sous-traitants soient crédités et le M. Mathière nous a fait la promesse lors de la dernière audience que nous avons eue au ministère des Sports, que les solutions qui ont été trouvées par le Gouvernement tant au niveau local qu’au niveau international, sont suffisamment rassurantes, pour que l’on puisse considérer que le Complexe sportif d’Olembe ne connaîtra plus de décélération ou de ralentissement dans le rythme des travaux et que mieux ».

La longue attente des sous-traitants risque de doucher leur patriotisme

Seulement, à ce jour, le payement des factures des sous-traitants est discriminatoire. A en croire les plaintes de certains sous-traitants ayant déjà achevé d’exécuter la part des travaux qui les revenait. « MAGIL paye certains sous-traitants simplement, parce qu’ils ont besoin d’eux à l’immédiat, sur le terrain. Mais, ceux avec qui, ils estiment que le travail est déjà fini, et qu’on n’a plus besoin d’eux, ils s’en fichent. Ils le disent même d’ailleurs. Ils ont de jeunes blancs là, qui disent n’importe quoi ; qu’on ne peut rien leur faire, du fait qu’ils sont protégés par la présidence de la République et aucune procédure en justice contre eux ne peut prospérer », se plaint le responsable d’un sous-traitant de MAGIL, ayant requis l’anonymat. Et brandissant des documents de diverses requêtes auprès de MAGIL, attestant que c’est depuis un an que son entreprise devait percevoir son dû, chiffré à des centaines de millions FCFA.

Un autre entrepreneur ayant déjà exécuté les travaux, objet de son contrat avec MAGIL, explique aussi sous anonymat : « Une entreprise vit de ressources générées à travers des prestations qu’elle exécute. À partir du moment où on exécute des prestations pour MAGIL, se chiffrant à des centaines de millions FCFA ; que MAGIL refuse de payer le moindre copeck, pensez-vous que c’est une meilleure façon de faire ? Pourtant, MAGIL a reçu plus de 6,3 milliards FCFA. Le ministre même l’a annoncé. Mais, le sort de ces entreprises camerounaises qui, en plus, payent des impôts, sont des nationaux, qui emploient des Camerounais qui veulent nourrir leurs familles, on fait comment avec eux ?

Au cours d’une réunion, ça été dit. C’est suffisamment évoqué. Le point a été fait. Tous les dossiers sont sur la table du ministre, du COCAN et de plusieurs responsables qui ont la charge du suivi de cette affaire. Mais, si personne ne nous prête son attention, que voulez-vous qu’on fasse ». Et de continuer à s’en remettre à la sagesse du Gouvernement, dans l’esprit patriotique, qu’avait salué le ministre des Sports lors d’une visite de chantier. « En tant que Camerounais, on se dit qu’on ne va pas attaquer en justice. Ça va faire du bruit et risquer de nous bloquer la Can, parce qu’ils sont dans cette fibre d’unité qui est le football. Il faudrait que l’événement ait lieu. Mais, derrière ça, on ne regarde pas la souffrance du petit Camerounais, qui est un ouvrier et qui a travaillé là-bas, qui est monté sur les échafaudages et autres.

C’est la sagesse du Gouvernement en ce moment. S’ils comprennent que nous sommes des nationaux et que nous avons travaillé, que nous avons contribué à ce travail, par acquis de conscience, ils doivent demander de nous payer. C’est ce qui reste à faire. Et après, s’il y a un blocage, n’importe comment l’affaire va aller en justice ». Selon d’autres informations, l’on parle des factures de certains de ces sous-traitants qui seront pris en compte dans la dette intérieure. « Nous n’avons pas contracté avec l’État du Cameroun. Mais, avec MAGIL, qui met aujourd’hui certains sous-traitants camerounais en situation délicate », rappelle un chef d’entreprise.

Un virement bloqué par la BEAC

Selon nos informations, ce qui a choqué le plus, est cette intention de MAGIL à vouloir effectuer un virement de près de 3 milliards FCFA dans son compte au Canada. Mal lui en a pris, puisque cette transaction a été bloquée par la BEAC (Banque des États de l’Afrique centrale), du fait que les procédures de virement d’un tel montant n’ont pas été respectées. Comme par exemple, les charges liées à ce virement de fonds au Canada sur le dos de l’État du Cameroun. « La Caisse autonome d’amortissement a ordonné le virement de 3 milliards FCFA dans le compte de MAGIL logé à la Société Générale. Et nous pouvons vous dire aussi que son compte ne fonctionne qu’au rouge. MAGIL n’a rien au Cameroun.

Même les biens mobiliers que MAGIL utilise, comme les véhicules, sont en location », nous a-t-on confié. Nous avons tenté en vain de joindre un responsable de MAGIL. La longue attente risque finalement d’exacerber ces sous-traitants camerounais, si le Gouvernement n’intervient pas, pour demander à MAGIL de payer leurs prestations effectuées en bonne et due forme. Autrement, l’on risquera dans les jours à venir de se retrouver face à une avalanche de procès contre MAGIL.