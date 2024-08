CAMEROUN :: Divorce entre la Fecafoot et One All Sports, l’équipémentier des lions indomptables :: CAMEROON

La Fédération Camerounaise de Football (Fecafoot) a officiellement annoncé dans la journée d'hier la résiliation de son partenariat avec One All Sports, le fournisseur d’équipements sportifs des Lions Indomptables. Selon ce communiqué de la Fecafoot,parvenu ce jour à la rédaction de camer.be, elle a décidé de mettre un terme à son accord avec One All Sports en raison du non-respect des engagements contractuels par l’équipementier. Selon la fédération camerounaise de football, la rupture résulte de l’incapacité de la marque américaine à satisfaire aux exigences stipulées dans leur contrat. Ce communiqué stipule également que, les Lions Indomptables utiliseront les produits de One All Sports pour la dernière fois lors des prochaines qualifications pour la CAN 2025, prévues en septembre. Ci-dessous l'intégralité du communiqué de la Fecafoot #Ruptureducontrat #Fecafoot #OneAllSports #Clausesnonrespectées #LionsIndomptablesduCameroun