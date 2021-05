CAMEROUN :: VALEURS AJOUTEES, LE MAGAZINE QUI A REVOLUTIONNE LA COMMUNICATION DANS LE PAYSAGE DES AFFAIRES :: CAMEROON

S’il y’a un magazine des entreprises qui a pu se faire une célébrité solide à l’échelle internationale dans le climat des affaires, c’est bel et bien " Valeurs ajoutées ".

L’univers du mag des entreprises a un nom, "valeurs ajoutées " "Valeurs ajoutées " est l’un des magazines les plus célèbres du monde entrepreneurial qui exerce avec brio dans le conseil, le coaching, les enseignements sur les règles de gestion et surtout l’actualité du droit des affaires.

Dans un contexte marqué par la résurgence de la pandémie du Covid-19, " valeurs ajoutées " demeure la vitrine du paysage économique, qui vente et met en lumière les entrepreneurs et structures qui font leur premier pas dans le monde du business.

"Valeurs ajoutées" c’est aussi la promotion des événements majeurs d’ordres économiques dans le monde, le focus sur des jeunes entrepreneurs, l’éditoriale dans les affaires, la minute CGA fiscale.com, la découverte des secteurs d’activités des structures, les publireportages sur les compagnies, le made africa, enseignement sur les entreprises, coaching des affaires et surtout le point sur l’automobile sans oublier le point sur les conseils et les enseignements des experts de la communication des affaires.

"Valeurs ajoutées" c’est la bousole qui sert de repère aux jeunes créateurs de richesse. Elle fait partie des rares magazines qui respecte non seulement les normes internationales en matière de conception, production et parution mais aussi en terme du respect d’éthique et déontologique journalistique. "Valeurs ajoutées " c’est aussi Ces éditions présentables, percutantes,digestes et riches tant bien sur le plan du fond que de la forme.

Elles sont conçues par une équipe de jeunes dynamiques, excellents, compétents et passionnés qui mettent en jeu ses qualités précitées pour répondre à la forte demande de nombreux abonnés de la planète.

Dans sa parution spéciale Numéro 74, le magazine "Valeurs ajoutées " a fait un focus sur plusieurs chefs d’entreprises en occurrence Hilaire Sopie expert en communication audiovisuelle de renommée internationale.

Il convient de saluer le parcours de ce bimestriel consacré aux entreprises, qui a pu se hisser dans le chapitre des plus grand magazine du monde en peu de temps d’existence.

Pourtant rien ne le prédestinait à une tel succès intercontinental. Jeunes entrepreneurs, promoteurs de start-up, investisseurs, et organisateurs d’évènements économiques faites intégralement confiance au magazine "valeurs ajoutées" pour la promotion de vos différentes réalisations.