FRANCE :: PREDICATION DU DIMANCHE 16 MAI 2021 PAR LE REV. DR JOÊL HERVE BOUDJA

Textes : Actes 1, 15-26 ; 1 Jean 4, 11-16 ; Jean 17, 11-19

L'évangile de ce jour nous invite à faire un chemin parallèle. Dans la foi en Jésus Christ, nous ne sommes plus complètement du monde duquel nous sommes issus. Toutes et tous nous sommes des révolutionnaires mais des révolutionnaires de Dieu. Nous n'avons que deux types d'armes : la quête de la vérité et la douceur de l'amour.

Toutes les autres sont des pièces factices, des chemins d'égarement vers le succès facile, le pouvoir d'écraser l'autre, la quête incessante du toujours plus, la violence induite par le temps laissé au temps alors que notre société n'a plus de temps au temps. Être disciple, c'est accepter de refuser les fausses divinités de notre société ; c'est reconnaître que la vie véritable ne se vit pas dans l'urgence de l'instant mais plutôt dans l'instant laissé au temps pour que nous ayons suffisamment de temps justement pour retrouver l'essentiel, l'existentiel. Notre société, de par le biais de différents médias, nous propose une fausse facilité, un confort de vie basé sur le mensonge et la négation de ce qui fait la spécificité de notre humanité.

Notre foi en Dieu nous presse à ne pas entrer dans une telle spirale qui conduit à l'anéantissement de ce que nous sommes en vérité. Une fois encore, alors que le Christ s'en est retourné au Père et que nous attendons la venue de l'Esprit Saint sur chacune et chacun de nous à l'occasion de la Pentecôte, nous sommes priés de nous détourner des fausses valeurs de ce monde auquel nous appartenons sans pour autant nous identifier à celui-ci car nous avons acquis la conviction profonde que le Christ nous propose un chemin de vérité qui s'enracine dans la lumière de Dieu, la seule qui puisse éclairer nos vies pour nous conduire sur le chemin de nos destinées.

Frères et sœurs dans le Seigneur, Heureusement, nous ne sommes pas grecs ! Mais rien à voir avec l'actualité ! Comprenez-moi bien... Heureusement, notre compréhension chrétienne de Dieu n'est pas celle de la mythologie grecque… Dans la mythologie grecque antique, je ne vous apprendrai sans doute rien, les dieux surveillaient le monde du sommet de l'Olympe ; ils jugeaient les humains sur leurs faits et gestes... Et si les dieux n'étaient pas satisfaits, ils descendaient sur terre, selon leur bon vouloir, pour punir les hommes.

Les dieux des mythes grecs étaient totalement imprévisibles… Et cette imprévisibilité était source de peur, de frayeur chez les humains... Dans les mythes, le mouvement de descente, conduit à l'imprévisible, il crée la peur, la confusion… Le jeudi de l’Ascension, Jésus est monté au ciel et par cette ascension, nous sommes entrés dans un nouveau temps, le temps d'une présence nouvelle, le temps d'une présence non sous le mode de l'immédiateté, mais sous un mode radicalement nouveau.

Nous sommes dans le temps --non de la descente de dieux imprévisibles-- mais de la montée du dieu invisible, de la présence au delà de l'absence. Notre Dieu est monté aux cieux et c'est en réalité son effacement à nos regards, son invisibilité qui nous ouvre à l'amour et l'espérance. La première lettre de Jean culmine en effet avec cet extraordinaire phrase : « Dieu, personne ne l'a jamais vu». Voilà une phrase clé, qui rend le Christianisme crédible puisqu'il vient déminer tous nos fanatismes potentiels. Dieu n'est ni un argument, ni une preuve qui s'imposerait à tous. Voilà un paradoxe de notre foi qui veut que c'est désormais l'absence, le retrait qui rend Dieu crédible.

La tradition juive appellera cela le Tsimtsum, le retrait volontaire de Dieu afin de laisser exister ses créatures. Grégoire de Nysse, au quatrième siècle, écrira : « La vraie présence de Dieu à notre liberté est d'être là, sans être là ! ». C'est cette absence qui nous offre la liberté. Voilà une dynamique qui n'est vraiment « pas de ce monde », pas de notre culture, où, pour exister, il faut avant tout être visible. Dans notre culture saturée d'images, dans notre monde où seul compte le fait d'être présent sur le marché, Dieu se fait présence réelle par un discret « lâcher prise », par une douce absence, par son retrait et sa discrétion. Oui « Dieu, personne ne l'a jamais vu », mais nous ne sommes pas orphelins.

Par son effacement à nos regards, Dieu se rend présent ; il vient habiter au plus intime de chacun de nous pour devenir ainsi la lampe de notre sanctuaire intérieur. Désormais, la présence de Dieu sera toujours médiate. « Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et son amour atteint en nous sa perfection » nous rappelle Jean. Voilà le retrait de Dieu qui, loin d'une inexistence, devient présence réelle en chaque visage humain. Cette absence de Dieu nous inaugure, elle nous crée. Si Dieu n'intervient pas dans notre monde, il ne cesse pas d'être concerné. Si Dieu semble s'effacer à nos regards, c'est pour que nos visages soient autant de facettes de Dieu.

Il n'agit pas d'une démission de Dieu, mais d'une mission divine confiée à l'homme. « De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. » Et si nous sommes créés à l'image de Dieu, ce retrait de Dieu nous invite à notre tour, dans nos relations, à un doux lâcher prise... Lâcher prise, ce n'est pas toujours vouloir arranger les choses, mais offrir un soutien... Lâcher prise dans notre vie, ce n'est pas juger mais permettre à l'autre d'être lui-même Lâcher prise, ce n'est pas trouver des solutions mais offrir des options Lâcher prise, ce n'est pas regretter le passé mais grandir et vivre pour le futur Oui, cette invisibilité de Dieu nous offre l'écart nécessaire pour notre liberté. Un espace entre « souvenir » et « survenir » car si un Dieu trop présent dans notre vie, ne pourrait survenir. Puissions nous en ce temps d'effusion de l'esprit découvrir cette présence divine et discrète au delà des apparences, pour passer d'un imprévisible qui conduit à la peur, à un invisible, qui nous ouvre à la confiance, et nous fait découvrir chaque jour que celui qui aime en vérité demeure en Dieu.

Amen