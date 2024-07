CAMEROUN :: 1000 Jeunes formés dans les métiers du digital dans le département de la Mifi. :: CAMEROON

BAFOUSSAM 1 répond favorablement.

C’est un projet de l’association pour la promotion de la communication (ASPCO) parrainé par le Maire la ville Roger Tafam , soutenu par la délégation régionale de la jeunesse et de l’éducation civique pour l’Ouest, ainsi que les 03 communes que comptent la ville de Bafoussam et en partenariat avec les Editions SOPIEPROD PARIS et UJ Communication au Canada.

Le promoteur de ce projet, Orlus Fosso, a été animé par le souci de sensibiliser la jeunesse à l’utilisation responsable d’Internet et celle des différentes communes de la ville de Bafoussam en particulier. Bafoussam 1, premier bénéficiaire de cette formation a massivement répondu à cette invitation.

Le hall de cette commune n’a pas pu contenir ces centaines de jeunes et adultes, assoiffés de savoirs venus de tous les coins de Bafoussam 1er car l’on pouvait encore apercevoir des personnes à l’extérieur prenant des notes debout faute de places assises à l’intérieur les 23 24 et 25 juillet dernier. La première journée a été meublée par la présentation générale des différents métiers qu’offre internet, Le deuxième jour, il a été question de leur expliquer de manière concrète comment faire le ciblage, le Référencement et la publicité sur Facebook et la formation s’est bouclée le troisième jour par les enseignements sur la cybersécurité et le service client virtuel.

La délégation régionale de la jeunesse et de l’éducation civique pour l’Ouest représentée lors du déroulement de cette activité a également participé à sa manière à travers le réarmement moral qui a permis à tous les apprenants d’allier SAVOIR et SAVOIR-ÊTRE.

A l’issue de de ce programme, Ces nombreux jeunes ont pu découvrir les opportunités incroyables disponibles sur Internet et les nombreux métiers qui s’offrent à eux dans le domaine du numérique une fois une fois qu’ils sont formés ce qui a changé leur perception d’Internet suscitant en plusieurs d’entre eux une envie de se spécialiser et de se former de manière plus approfondie dans l’un des différents modules qui leur ont été présentés afin de gagner sa vie et d’être utile à la société.

Le rendez-vous est pris pour les deux communes restantes, respectivement les 12-13-14 et les 05-06- 07 Août prochain.