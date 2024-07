CAMEROUN :: Conseil d'administration de la SNH: Adolphe Moudiki reste administrateur directeur général :: CAMEROON

La montage aura finalement accouché d'une souris. La session extraordinaire du conseil d'administration de la Société Nationale des Hydrocarbures ( SNH), tenue ce mercredi, 24 juillet 2024, n'a pas donné lieu au tsunami attendu : le limogeage d'Adolphe MOUDIKI l'administrateur directeur général ( ADG) par Ferdinand NGOH NGOH le secrétaire général de la présidence de la République, et président du conseil d'administration de la SNH.

Pour le moment, le duel tourne à l'avantage du plus vieux magistrat en activité au Cameroun, ramoné seulement par son cousin Douala, Laurent Esso, ministre de la Justice.

Adolphe MOUDIKI, ami personnel de longue date de Paul Biya depuis leur jeunesse, reste ADG de la SNH, au terme de la session extraordinaire du conseil d'administration tenue à la présidence de la République, après le fiasco de la semaine dernière au siège de l'entreprise dont les portes auraient été fermées à Ferdinand NGOH, sur ordre d'Adolphe MOUDIKI. Et pour succéder au vieux magistrat, le nom d'AYEM Mauger, l'un des hommes de main de Ferdinand NGOH NGOH, était largement avancé . AYEM Mauger est conseiller économique à la présidence de la République.

La session extraordinaire du conseil d'administration de la SNH de ce mercredi, a tablé sur les problèmes de gouvernance et de finances. Des nominations de quelques responsables ont eu lieu. Il s'est principalement agi de l'examen des activités de l'entreprise et de sa situation financière. Les travaux ont été présidés par le PCA de la SNH, Ferdinand Ngoh Ngoh, ministre d'État et secrétaire général de la présidence de la République.

Dans l'agenda du jour, la présentation du rapport d'activités pour la période du 1er janvier au 30 avril 2024, ainsi que l'examen des états financiers de la SNH pour l'exercice clos le 31 décembre 2023. Les points saillants du rapport ont révélé une production nationale d'hydrocarbures de 12,697 millions de barils équivalents pétrole (bep) au 30 avril 2024, comprenant 7,516 millions de barils de pétrole et 922,94 millions de mètres cubes de gaz naturel.

Quavt aux revenus générés par la vente de pétrole et de gaz pendant cette période, l'on note qu'ils ont permis de transférer 174,228 milliards francs CFA au Trésor public, après déduction des charges, ainsi que le paiement de 25,267 milliards de FCFA d'impôts à l'État.

Le rapport présenté par le commissaire aux comptes a été l'occasion pour les membres du conseil d'administration de la SNH, d'aborder les préoccupations ressortissant à l'exécution du budget de fonctionnement de la SNH et les comptes pour l'exercice clos le 31 décembre 2023. Et pour cela, le commissaire aux comptes a mis l'emphase sur une acquisition non approuvée de 10% des actions de COTCO S.A. détenues par Savannah Energy, d'une valeur de 26,8 milliards de FCFA. Cette transaction, conclue le 19 avril 2023, n'avait reçu l'approbation ni du président de la République ni du conseil d'administration. Pour plusieurs observateurs, il s'agit d'une session du conseil d'administration exclusivement à charge, et visant à débarquer Adolphe MOUDIKI .

Devant ce qu'il faut considérer comme irrégularités, le conseil d'administration a décidé de surseoir l'adoption du rapport d'exécution du budget ainsi que des comptes de la SNH pour l'exercice clos le 31 décembre 2023. La direction générale de la SNH a été instruite de réviser les comptes en excluant toute référence à la transaction susmentionnée.

En outre, plusieurs responsables de la SNH ont été nommés, et les mandats du commissaire aux comptes et des membres de la commission Interne de Passation des marchés ont été renouvelés. Quoique grabataire et avec une santé des moins enviables, Adolphe MOUDIKI qui trône à la tête de la SNH depuis 31 ans, conserve son poste pour le moment. Mais pour combien de temps : Ferdinand NGOH NGOH, selon plusieurs sources, ayant juré de le débarquer avant cette fin d'année.