Casses Ambacam en Belgique: L'ambassadeur paye enfin les frais relatifs à l'indemnité de procédure :: BELGIUM

Le diplomate avait porté plainte contre des activistes Camerounais accusés par himself d'avoir dégrader le 26 janvier 2019, la fenêtre de la porte d'entrée de l'ambassade du Cameroun située à l'Avenue Brugmann, 131/133 à 1190 Forest..

Après plusieurs renvois pour cause du corona virus, la chambre de conseil du tribunal de céans avait siégé à huis clos le 21 janvier dernier au Palais de Justice de Bruxelles sur le règlement de cette procédure et avait débouté et condamné par conséquent l'ambassadeur du Cameroun en Belgique à payer 1440€ ( Près de 660 000 frs Cfa) au titre "d'indemnité de procédure".

A la date du 30 mars 2021, malgré trois relances de la part de Maître Alexis Deswaef, Vice-président de la FIDH (Fédération internationale pour les droits humains )et conseil de la partie accusée par l'ambassadeur, rien n'avait été fait par l'autorité camerounaise pour répondre aux exigences de la chambre de conseil du tribunal de céans.

Depuis ce 07 mai 2021, Mr Daniel Evina Abe'e, ambassadeur du Cameroun à Bruxelles ,a finalement versé ces 1440€ sur le compte bancaire renseigné pour la procédure.

Le dossier est depuis ce jour clôturé à la satisfaction du CODE et de son conseil.

Cette organisation anti Biya à l'étranger compte organiser un point de presse dans les jours à venir pour annoncer la clôture de cette procédure nous confie Ophilia Bih de la Cellule opérationnelle du Collectif des Organisations démocratiques et Patriotiques des Camerounais de la Diaspora.