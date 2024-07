CAMEROUN :: Journée mondiale de l'enfant africain : L'éducation, une priorité :: CAMEROON

Jouer au songo et au tam-tam sont les activités phares qui ont meublé la célébration de cette édition le 30 juin dernier au siège de l'association Art et vie à Douala.

Les tout petits étaient à l'honneur le 30 juin dernier. Plus de cinquante enfants ont pris part à la célébration de la journée mondiale de l'enfant africain à l'esplanade de l'association Art et vie à Bonaberi à Douala.

Le thème retenu pour cette journée qui se célèbre tout les 16 juin est « l'éducation pour tous les enfants en Afrique : l'heure est venue. » Pour contribuer à l'éducation de ceux-ci, les programmes ludiques qui ont meublé la journée étaient entre autres l'apprentissage au songo, au tam-tam, le dessin, la peinture le coloriage, l'atelier culinaire au cours du quel les enfants ont cuisiné du riz sauté et autres jeux de société.

Cette mobilisation restera gravée dans la mémoire de la présidente de l'association Art et vie, Carole Leuwe qui a exprimé sa satisfaction à l'issue de cette célébration. « C'était au delà de notre projection. C'était une journée de joie pendant laquelle les enfants se sont amusés, loin des téléphones portables, des écrans et très en harmonie. Je remercie tous ceux qui ont participé, les enfants du quartier, les enfants vulnérables des petites communautés, les enfants à besoin spécifiques et nos enfants à qui on a appris à vivre avec les enfants qui ont des différences. »

Des professionnels comme Prince Sally, artiste musicien et conteur et Serges Owona Mbarga, enseignant et développeur d'application de Songo ont été d'un grand apport. Ils ont appris aux enfants en situation de handicap, de vulnérabilité et aux enfants sains à jouer au songo et comprendre le message du tam-tam. Serges Owono Mbarga leur a appris à jouer au songo, c'est un jeu de solidarité dans lequel tout le monde se retrouve, peu importe que tu sois riche ou pauvre, enfant handicapé ou pas. Le jeu de tam-tam qui était animé par l'artiste Prince Sally a permis de comprendre comment nos parents communiquaient à l'époque. Youssouf, coiffeur et bénévole a offert des coiffures gratuites à la soixantaine d'enfants présents, c'est sa contribution en tant que coiffeur.

À l'issue de ces apprentissages, des talents ont été déniché sur le jeu du tam-tam et des accompagnements suivront. L'association Art et vie a une fois de plus eu l'occasion d'atteindre ses objectifs qui sont entre autres de renforcer le vivre ensemble à travers des projets artistiques, sensibiliser à la différence et à la tolérance à travers l'art thérapie, etc.