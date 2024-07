CAMEROUN :: SNH : Qui pour succéder à Adolphe Moudiki ? :: CAMEROON

Le suspense prend fin ce jour : le nouveau Directeur Général de la SNH sera connu.

C'est un secret de polichinelle : Adolphe Moudiki, qui dirige la Société Nationale des Hydrocarbures (SNH) depuis 1993, ne sera pas reconduit à son poste. Un Conseil d'administration extraordinaire de la SNH se tient ce jour à Yaoundé avec pour unique point à l'ordre du jour la nomination d'un nouveau Directeur Général.

Les prétendants au poste de DG

Selon des informations d'EcoMatin, plusieurs candidats sont en lice pour succéder à Adolphe Moudiki. Parmi les favoris, on retrouve :

Michel Bonda : L'actuel Directeur Général Adjoint de la SNH. Il est un proche d'Adolphe Moudiki et connaît parfaitement les rouages de l'entreprise.

Magalie Empera Ndjombe : La Directrice des Hydrocarbures au ministère du Pétrole et de l'Énergie. Elle est une experte reconnue dans le domaine pétrolier et gazier.

Pierre Noël Ndong : L'ancien Directeur Général de la Société Camerounaise de Transport Maritime (SCOTRAM). Il est un manager expérimenté avec une solide réputation d'intégrité.

Dorothée Mbanga Mekogo : L'actuelle Directrice Générale de la Société de Raffinage du Cameroun (SRC). Elle est une ingénieure pétrolière chevronnée avec une expérience internationale.

Henri-Max Nonda : L'ancien Directeur Général de la Société de Gestion des Participations de l'État (SGPE). Il est un financier expérimenté avec une connaissance approfondie du secteur public.

Un choix crucial pour l'avenir de la SNH

Le choix du nouveau Directeur Général de la SNH est crucial pour l'avenir de l'entreprise et du secteur pétrolier camerounais. Le futur DG devra relever de nombreux défis, notamment :

La baisse des cours du pétrole : Le prix du baril de pétrole a chuté considérablement ces dernières années, ce qui a eu un impact négatif sur les revenus de la SNH. Le nouveau DG devra trouver des moyens de réduire les coûts et d'améliorer la rentabilité de l'entreprise.

La transition énergétique : Le monde s'oriente vers une énergie plus propre et durable. Le nouveau DG devra préparer la SNH à cette transition et développer de nouvelles activités dans le domaine des énergies renouvelables.

La lutte contre la corruption : La SNH a été accusée de corruption par le passé. Le nouveau DG devra redorer l'image de l'entreprise et mettre en place des mesures strictes pour lutter contre la corruption.

Le nouveau Directeur Général de la SNH aura un rôle important à jouer dans le développement du Cameroun. Il devra être un leader visionnaire, capable de relever les défis du 21ème siècle et de mener la SNH vers de nouveaux succès.

Le choix du nouveau DG sera scruté de près par l'ensemble des acteurs du secteur pétrolier camerounais. Il est important que le processus de sélection soit transparent et que le meilleur candidat soit choisi.