Le 07 avril 2021, le Conseil d’administration d’UBA Cameroun a procédé à l’élection de son nouveau PCA, en la personne de M. Ebenezer Essoka, en remplacement de M. Ekoko Mukete, qui se retire du Conseil après 13 années à sa tête.

L’annonce officielle a été faite aux actionnaires lors de la 13ème Assemblée Générale d’UBA Cameroun, tenue ce mercredi, 28 avril 2021 à Douala.

Présidée pour la dernière fois par le PCA sortant, M. Ekoko Mukete, la session de l’Assemblée Générale a servi de cadre à la prise de fonction officielle du nouveau PCA, M. Ebenezer Essoka.

Ebenezer Essoka est un homme d’expérience qui cumule plus de 30 années dans le secteur des services financiers, allant de la mise en place des nouvelles entreprises à la restructuration et au repositionnement des anciennes entreprises, dans l’optique de la promotion de la croissance durable à travers l’Afrique sub-saharienne (SSA). Il est titulaire d’un MBA en Finances et d’un diplôme en International Business. Il a également participé à plusieurs programmes de développement pour cadres dirigeants, notamment à l’INSEAD, à la London Business School, au Templeton College, à Oxford University et à Cambridge University.

Cet expert chevronné contribuera à positionner UBA Cameroun parmi les meilleures banques du pays.