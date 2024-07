CAMEROUN :: Calixthe Beyala interpelle Brenda Biya sur l'égalité des droits :: CAMEROON

Dans une lettre ouverte publiée sur sa page Facebook, l'écrivaine Calixthe Beyala a interpellé Brenda Biya, la fille de l'ancien président camerounais Paul Biya, sur la question de l'égalité des droits au Cameroun.

Saluer l'engagement de Brenda Biya

Mme Beyala commence sa lettre en saluant l'engagement de Brenda Biya dans la lutte pour la justice humaine. Elle se dit "heureuse" de constater que la jeune femme a "aujourd'hui la maturité nécessaire pour porter des causes nobles".

Appel à un engagement plus large

Toutefois, Mme Beyala encourage Brenda Biya à élargir son champ d'action et à s'engager également sur le plan de l'égalité des droits. Elle cite notamment l'égalité des droits au travail, aux soins, à la scolarisation, à l'accès à l'eau potable et à l'électricité.

Soutien et collaboration

Mme Beyala assure Brenda Biya de son soutien dans ces combats. Elle déclare : "Tu pourras compter sur moi pour te soutenir dans ces combats que je mène déjà." Elle invite également la jeune femme à "réagir positivement" à ses attentes.

Un message fort pour le Cameroun

La lettre de Calixthe Beyala est un message fort adressé à Brenda Biya, mais aussi à l'ensemble de la jeunesse camerounaise. Elle appelle les jeunes à s'engager pour la défense des droits humains et pour l'avènement d'une société plus juste et plus équitable au Cameroun.

Une réaction attendue de Brenda Biya

Les propos de Calixthe Beyala ont suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens saluent le courage de l'écrivaine et espèrent que Brenda Biya réagira positivement à son appel. Il reste à voir si la fille de l'ancien président décidera de s'engager sur les questions d'égalité des droits.

Une occasion de faire avancer la cause des droits humains au Cameroun

L'engagement de Brenda Biya dans la lutte pour l'égalité des droits pourrait avoir un impact important au Cameroun. Son statut de fille d'ancien président lui confère une grande visibilité et lui permettrait de faire entendre la voix des plus marginalisés.

Calixthe Beyala, une voix engagée pour la justice

Calixthe Beyala est une écrivaine engagée qui n'a jamais hésité à prendre position sur les questions sociales et politiques. Elle est connue pour ses critiques acerbes du régime de Paul Biya et pour son combat pour les droits des femmes.

Une lettre qui pourrait marquer un tournant

La lettre de Calixthe Beyala à Brenda Biya pourrait marquer un tournant dans la lutte pour l'égalité des droits au Cameroun. Il est à espérer que cet appel sera entendu et que les jeunes Camerounais se mobiliseront pour construire une société plus juste et plus inclusive.