CAMEROUN :: La journaliste Olive Atangana reçoit un prix pour le traitement de l'actualité liée à la Covid-19 :: CAMEROON

La récompense a été remise samedi dernier, à notre consoeur du bihebdomadaire L'Oeil du Sahel, et propriétaire du blog http//urgentiste.com.

L'espace Canal Olympia de l'Université de Yaoundé 1, a servi de cadre à la 4ème édition des Mediatude Awards. C'était le 24 avril 2021. La cérémonie était meublée par une conférence Meet and Greet, sur thème " Diversité et qualité des contenus médiatiques pour l'émergence du Cameroun et du continent".

Quatre prétendantes, une couronne. En lice, quatre nominées, pour ce Prix du Courage réservé aux journalistes, relativement à leur dévouement pour le traitement de l'information juste, sur la pandémie du Coronavirus. Parmi les nominées, deux journalistes de la Crtv: Baldwin Sama et Evariste Eyenga. Olive Atangana de L'Oeil du Sahel, et Josiane Kouagheu la correspondante Cameroun de Le Monde Afrique, et de l'agence d'informations britannique Reuters. Les quatre candidates sont passées au filtre des rédacteurs-en-chef et des directeurs de l'information, membres du jury.

Au final, la journaliste Olive Atangana de l'hebdomadaire L'Oeil du Sahel, a récolté 90 % de suffrages des jurés. Une sentence qui a consacré cette journaliste qui anime le desk Santé du journal de Gubaï Gatama depuis 2014, vainqueure du Prix du Courage, pour ce 4 ème numéro des Awards de Mediatude. Les critères de leadership, de courage, d'ingéniosité et de sacrifice afin de servir une information objective au public sur l'actualité liée à l'épidémie du Coronavirus, ont été le guide des jurés.

" Je me sens honorée par ce Prix du Courage. J'exprime ici toute ma reconnaissance à Monsieur Gubaï Gatama mon patron et directeur de publication de L'Oeil du Sahel, de m'avoir permis à travers son vecteur d'informations, d'exprimer ma passion pour le traitement de l'actualité liée à la santé en général, et à la Covid-19 en particulier. Et comme vous le savez, une rédaction fonctionne toujours comme une équipe de football. Je saisis cette tribune que vous m'offrez, pour dire merci à toute l'équipe du journal", a déclaré l'heureuse gagnante du Prix du Courage des Awards de Mediatude, à votre reporter.

Olive Atangana est journaliste, diplômée de l'Ecole supérieure des sciences et techniques de l'information et de la Communication ( Esstic ) de Yaoundé. Elle est passionnée pour des questions de santé et d'environnement.