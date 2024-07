Coopération : Huawei récompense les étudiants camerounais :: CAMEROON

C’etait au cours de la cérémonie organisée le 1er juillet au Hilton hôtel de Yaoundé, capitale politique du Cameroun.

C’est devant un parterre de représentants du gouvernement, des établissements partenaires et des membres de la presse camerounaise que l’entreprise Huawei tenait la grande cérémonie. Une cérémonie destinée à récompenser les 12 lauréats du grand concours “Huawei ICT compétition” et les 10 étudiants sélectionnés pour le programme “seeds for the future”. Ledit concours est organisé par l’entreprise chaque année et il a été remporté par l’équipe du Cameroun “network track” qui a passé respectivement les finales nationale, africaine et mondiale aux côtés de leurs compatriotes de l’équipe “cloud track” qui a obtenu le troisième prix.

Le programme “seeds for the future quant à lui” est un programme destiné à former les jeunes sur divers domaines des TIC tels que la 5G, le Cloud, l’énergie numérique et l’intelligence artificielle et de participer au concours “tech for good”. Les 10 étudiants auront la chance de se rendre au Maroc pour bénéficier de cette formation pendant une semaine. Une réussite saluée par le professeur Jacques FAME NDONGO, Ministre d’Etat, Ministre de l’Enseignement Supérieur et Chancelier des Ordres Académiques : ≪ces jeunes ont prouvé que le Cameroun est un gisement du numérique qui ne demande qu’à être valorisé (…) vous êtes le Cameroun de demain, continuez à briller≫ a-t-il lancé avant de souligner l’importance de Huawei dans le secteur de l’éducation. ≪depuis 15 ans, Huawei à travers ses programmes contribue au développement de l’éducation dans le monde et au Cameroun≫ en présence des Représentants du Premier Ministre et de la ministre des postes et télécommunications et devant de la Directrice Générale de CAMTEL sans oublier le Recteur de l’Université de Yaoundé I, le Vice-Chancelier de l’Université de Buea et les Directeurs des Ecole Nationales Supérieures Polytechniques de Yaoundé et de Douala, des Directeurs de SUP’PTIC et de CUIB.

C’est en effet depuis près de 15 ans que l’entreprise chinoise met en place des programmes pour l’éducation tels que Seeds for the future. Une vision expliquée par le Directeur Général Adjoint de Huawei zone CEMAC M. Léo KONG : ≪quelle jeunesse voulons-nous ? Chez Huawei nous voulons une jeunesse formée dans le digital, à l’énergie numérique et à l’intelligence artificielle qui puisse s’auto-employer≫, ≪Nous sommes très heureux d'organiser chaque année des formations de transfert de compétences à la jeunesse camerounaise passionnée des TIC et nous voulons soutenir ces talents en leur fournissant les outils et les connaissances nécessaires pour devenir de véritables ambassadeurs de la digitalisation au Cameroun≫.

C’est dans cet esprit que depuis 09 ans, l’entreprise organise au Cameroun des formations de transfert de compétences à la jeunesse dans le domaine des TIC avec outils et enseignements.

Une œuvre éducative mais aussi diplomatique qui fait de l’entreprise fondée en 1987 un pont entre le Cameroun et la Chine. ≪avec des initiatives comme celles de Huawei, je pense que les relations entre nos deux pays connaitront un plus grand développement≫ a déclaré M. Guo JIANJUN, Conseiller Economique auprès de l’Ambassade de Chine au Cameroun. Par ailleurs, lors de son allocution, il a indiqué que : « les talents constituent la ressource la plus précieuse pour le développement durable d'un pays, et les compétences numériques constituent un élément essentiel des stratégies de développement d'un pays. La Chine a toujours attaché une grande importance au partage de son expérience de développement ainsi que de ses réalisations technologiques avec d'autres pays. C'est pourquoi la Chine demande aux entreprises chinoises de s'acquitter de leurs responsabilités sociales. "Seeds for the Future" et "Huawei ICT Competition" sont des programmes très représentatifs de ces échanges ».

La remise des cadeaux aux Lauréats et à leurs enseignants encadreurs a ainsi pu clôturer cette cérémonie.