Un raid a conduit à l'arrestation de trois individus trafiquant de drogues illicites et à la saisie des objets suivants: un stock important de tramol, de faux médicaments emballés dans des filets, un certain nombre de pièces de monnaie, un kilogramme de cocaïne et des seringues au lendemain du 23 avril dernier.

Ce raid fait suite à l'arrestation jeune homme lors d’une opération de balayage menée à un endroit appelé « Marché du Mfoundi » par des éléments de la brigade de gendarmerie de Nlongkak.

En effet, dans la nuit du 22 au 23 avril derniers, une dame, médecin à l'hôpital central de Yaoundé et résidant à Emana, a retrouvé sa fille de 18 ans dans un état inconscient après son retour d'une veillée.

Elle l'a emmenée à la brigade de gendarmerie de Nlongkak où la jeune dame a reconnu avoir pris du tramol avec son petit ami. Les suspects ont tous avoué leur crime à la Brigade où une enquête est en cours pour traquer les complices.