Le recteur de l’Université de Yaoundé 2, Pr Minkoa She, est descendu hier 26 Avril au Centre médico social de son institution, pour faire le point des préparatifs du lancement de la Campagne de vaccination anti-Covid.

Centre medico social de Soa. Guidé par le chef de centre, Pr Paul Ndom, le recteur a visité tour à tour, la salle de prise de paramètres, le laboratoire et la salle d’observation. Le décor est planté. La campagne débutera dès l’arrivée ces jours de l’équipe mobile. D’après le Pr Paul Ndom, les volontaires qui prendront le vaccin devront présenter un test Covid négatif. Après le tour du propriétaire, le recteur rassure que les dispositions sont prises sur place au cas où il y aurait des effets secondaires chez des personnes vaccinées.

Sous un parapluie soutenu par une infirmière, debout et bravant la canicule de midi, le Pr Minkoa She s’entretient avec des journalistes. La campagne concerne les personnels d’appui et enseignants. Du fait qu’ils n’aient pas souvent le temps, « nous voulons leur faciliter les choses». Il rappelle qu’ « il s’agit d’une vaccination volontaire. Le recteur n’a pas institué la vaccination obligatoire ». De son avis, le recteur déclare que si l’on a accès au vaccin, il vaut mieux se faire vacciner. Il ajoute que c’est le point de vue de l’Etat du Cameroun avec le comité scientifique, « expérimenté », mis sur pied. D’après le recteur, le système de vaccination de masse n’est pas nouveau au Cameroun. « Nous avons tout un programme de vaccination pour les enfants », renseigne-t-il. S’appuyant sur la communication du directeur de l’hôpital régional de Bafoussam au micro du poste nationale de la Crtv, le recteur renchérit que « le vaccin n’est pas évasif, le corps l’assimile sans difficultés majeures ».