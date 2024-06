Le sport inclusif désormais une réalité au Cameroun :: CAMEROON

Le lancement officiel de la 1ère édition du programme de sport inclusif a été effective ce 28 juin dans la capitale politique camerounaise, Yaoundé , c'est le club AMT du ministère de la défense du Cameroun qui a servi de cadre au lancement de cette première édition.

L'association le "Son du Sourd" , en collaboration avec le Club AMT et le Bureau Régional de l'UNESCO pour l'Afrique Centrale, le ministère de la défense, et des affaires sociales du Cameroun sont les parties prenantes ayant pris part à ce lancement .

L'événement sportif inclusif, placé sous le thème "favorisons l'inclusion des jeunes déficients auditifs par le sport" est un programme de 9 semaines ( du 24 juin au 23 août 2024) visant à promouvoir l'inclusion des personnes handicapées en général, et en particulier l'inclusion des enfants et jeunes malentendants en leur donnant la possibilité de participer régulièrement à des activités sportives.

Comme nous le savons tous la déficience auditive étant un handicap "invisible", il a été considéré comme un défi d'inclure les personnes malentendantes dans les activités physiques et sportives lorsqu'il y a une "barrière" de communication.

Il faut le préciser, comme l'a si bien mentionné la représentante du ministre en charge des affaires sociales au Cameroun , l'objectif de ce programme est de créer un espace de soutien et d'intégration pour les enfants malentendants à travers ces points majeurs

Renforcer les capacités et l'estime de soi des enfants et jeunes malentendants par l'apprentissage et la pratique de nouveaux sports pendant les vacances scolaires;

Sensibilisation de la communauté locale avec la nécessité d'inclure les personnes handicapées, en particulier celles malentendantes, dans la société.

AVIS DE QUELQUES ACTEURS.

Madame Sandrine WOFFI, présidente de l'association le "Son du Sourd" dans sa prise de parole c'est depuis bientôt 23 ans que cet association existe, mère d'un enfant sourd muet depuis l'âge de 4 mois , ce fût le déclic de cette aventure. Après multiples difficultés, nous avons eu l'honneur d'être sélectionné par l'UNESCO qui s'est ralliée à notre cause , nous disons tout simplement merci du fond du coeur pour ce geste noble, nous étions incapables de payer un kit sportif pour nos sourds muets, vu le manque de moyen. C'est en larme que cette dernière a libéré son message à la circonstance.

Plaidoyer de deux enfants sourds muets : nous vous souhaitons la bienvenue , merci à vous madame la présidente de l'association "Son du Sourd" pour votre engagement à notre cause . On aimerait poursuive t-il que les sourds muets viennent régulièrement apprendre à s'amuser, au lieu de rester à la maison .

Soulignons qu'une démo à l'œuvre de ces jeunes sourds muets en activité sportive , couplée à l'interprétation d'une chanson en langue de signe intitulée : "nous vous souhaitons la bienvenue" ont meublé cette cérémonie.

À PROPOS DE L'ASSOCIATION LE SON DU SOURD.

L'Association "Son du Sourd" est une organisation à but non lucratif qui existe depuis 4ans, œuvre quotidiennement à la promotion des droits des personnes sourdes et malentendantes au Cameroun.

À travers ce projet, en collaboration avec l'association AMT, Deaf Sound ( Son du Sourd) souhaite contribuer à atténuer les problèmes rencontrés par les jeunes déficients auditifs en termes d'accès aux infrastructures sportives, et ainsi briser les barrières de l'isolement.

Notons tout de même que l'apport de l'UNESCO dans ce projet n'est pas anodin, tout récemment l'UNESCO avait remis 3000 copies relatives à la convention des droits des personnes handicapées comme l'a si bien signifié le directeur de l'UNESCO M. Paul COUSTÈRE, dans la poursuite de ces objectifs, notamment par l'intermédiaire de son secteur des sciences humaines et sociales, afin de construire des sociétés plus justes et plus inclusives.

Après la cérémonie protocolaire ,le lancement du programme des activités sportives de l'association le "Son du Sourd" s'est refermée par la remise d'un kit sportif aux enfants et jeunes malentendants afin de les encourager à participer activement à des activités sportives. On pouvait le voir à travers leurs sourires et visages reluisantes , tous d'un commun accord ont témoigné leurs satisfaction à l'endroit du gouvernement Camerounais et UNESCO pour cet initiative louable et salutaire, un bon usage de ces kits ( raquette , kimono, Ballons, T-shirt etc.) leur a été néanmoins réitéré de la part de leurs donateurs.