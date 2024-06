Fairtrade international Board : Une camerounaise au conseil d'administration :: CAMEROON

Christelle Owona puisqu'il s'agit d'elle fait partie des membres du Conseil d'administration de Fairtrade international Board, le label de durabilité le plus reconnu et le plus fiable au monde. Il s'agit de Christelle Owona.

Chef de projet à la Fondation Actuel compagnie fruitière, elle est aussi représentante de l'Organisation nationale du commerce équitable, Max Havelaar France.

Pour ceux qui la découvrent, Christelle Owona, cumule une vaste expérience en matière de durabilité, de diligence raisonnable en matière de droits humains, de questions de genre, de commerce éthique et de gestion de la chaîne d'approvisionnement.

La Camerounaise, qui n'a pas caché sa joie d'intégrer le Conseil d'administration de la Fairtrade international Board, qui est aussi le premier au monde, en matière de certification des produits équitables. Christelle Owona entend relever les multiples défis.