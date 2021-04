ROYAUME-UNI :: Appel de la BAS UK au boycott de la chaîne de télévision camerounaise VISION 4 :: UNITED KINGDOM

Le lundi 19 avril 2021, la BAS UK (Brigade Antisardinards UK) a suivi avec consternation tout comme plusieurs téléspectateurs un reportage au cours du journal télévisé de 20h de la chaîne de télévision privée Vision 4, émettant depuis Yaoundé, la capitale politique du Cameroun

Ce jour, dans ce reportage, le journaliste de Vision 4, a fait montre d'un manque de professionnalisme et d’éthique, reléguant au second plan les principes élémentaires en journalisme. Ce reporter a choisi de verser dans les attaques personnelles et démesurées sur la personne de J. Rémy Ngono, chroniqueur sportif à Radio France Internationale .



Il faudra souligner que ce reportage commandé par des personnalités de la république, tapis dans l'ombre, n'est pas un cas isolé de manquement grave entretenu par cette chaîne de télévision.

Depuis quelques années, des journalistes de la chaîne de télévision privée Vision 4, commis à la propagande rétrogrades, intoxiquent, manipulent et mentent en toute impunité. C'est encore sur cette chaîne que des journalistes ont demandé il y a de cela quelques années à "Dératiser" la communauté anglophone, c'est -à-dire effacer de la carte du Cameroun les populations des régions anglophones au Cameroun .

Des montages illégaux, irréfléchis diffusés en boucle, des images pleines de calomnie, injures publiques, diffamations, incitations à la haine et à la violence entre le peuple diffusées sur la même chaîne depuis des années ont révélé à l'opinion nationale et internationale le véritable visage de cette télévision et de ses propagandistes

Face à ces actes ignobles, la BAS UK en appelle à la sagesse du peuple camerounais de décréter le boycott pure et simple de Vision 4.

Nous exigeons sans retenue la radiation définitive des auteurs des récurrents dérapages médiatique de ce media de la haine.

La campagne d'incitation à la haine actuellement menée par les journalistes de cette chaîne de télévision soulève de multiples inquiétudes en matière des droits de l'Homme. Le passé ayant démontré que des messages de haine peuvent effectivement provoquer des dérives à grande échelle.

La BAS UK se réserve le droit d'user de toutes les voies, à tous les niveaux, pour faire arrêter la culture de la haine, du mensonge, de la violence, de l'intox, de la calomnie, de l'intolérance entretenus par Vision 4 et ses acolytes.

Fait à Londres le 21/04/2021

Pour la BAS UK

Emmanuel Kemta, Alias Le "Caporal Grillé"