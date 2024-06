CAMEROUN :: Crise anglophone:Une plainte contre la Norvège et le Royaume -Uni pour asile aux donneurs d'ordres :: CAMEROON

Dans le même temps, un montant de 600 milliards francs CFA est réclamé aux leaders séparatistes anglophones des régions du Nord- Ouest et du Sud- Ouest, au titre de dédommagement au bénéfice des victimes, pour exactions et violences endurées.

L'initiative est de Me Emmanuel Nsahlai. Pour l'avocat camerounais basé aux États-Unis d'Amérique, il est impératif de dédommager les victimes civiles de la crise dans les régions anglophones du Cameroun. Aussi une plainte vient-elle d'être déposée par cet avocat, auprès d'un tribunal fédéral à Los Angeles aux États- Unis.

Sont visés dans cette plainte, le Royaume - Uni et la Norvège qui accorde curieusement asile et protection à un certain Lucas AYABA CHO. Ce dernier a obtenu l'asile politique de la Norvège et c'est de ce pays d'Europe qu'il a créé le mouvement armé des Ambazonian Defence Forces ( ADF) qui tue, kidnappe, rançonne, violente, harcèle la population. Pour l'avocat, la Norvège joue un important rôle dans le terrorisme en hébergeant sur son sol l'un de leur donneur d'ordres: Lucas AYABA CHO.

Les suites de cette affaire sont vivement attendues.