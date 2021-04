CAMEROUN :: Le groupe SABC aux côtés des populations de Bamenda :: CAMEROON

Le 15 avril dernier,La société brassicole a fait des dons aux populations de cette ville.

Certaines régions du Cameroun à l'instar du Nord ouest demeurent fortement sinistrées. C'est dans cette optique que la société anonyme des brasseries du Cameroun très connue pour son sens de la responsabilité sociétale ne cesse d'œuvrer aux côtés des populations et autres couches défavorisées. C'est ainsi qu'elle a décidé de voler au secours des populations de Bamenda, dans le Nord-ouest du Cameroun. Son directeur général, Emmanuel De Tailly a fait don d’un forage d’eau potable de 96 mètres construit et équipé de panneaux solaires aux populations. L’entreprise a également remis 100 tables bancs à deux établissements scolaires, un important stock de fournitures et équipements médicaux à trois centres de santé de la ville et des gels hydro-alcooliques. L’action sociale de la SABC entre dans le cadre des «Journées citoyennes dans la région du Nord-ouest ».

L’année dernière, rappelle Emmanuel De Tailly, « nous avons installé des stations de lavage des mains sur les principaux marchés de la ville de Bamenda…afin de renforcer notre contribution à la lutte contre la propagation du covid-19 ». Ces stations de lavage permettent aux personnes sur les marchés, les lieux à haut risque de contamination, de se laver les mains régulièrement.

Avec la recrudescence du coronavirus au Cameroun, l’entreprise citoyenne annonce l’installation de nouvelles stations de lavage des mains la semaine prochaine dans les endroits traditionnels de la région pour protéger tous ceux qui les visitent et y vivent.

« Il est de notre devoir en tant que première entreprise de citoyenneté d’être avec vous pendant cette période très compliquée en termes de sécurité et de crise sanitaire du covid-19 », conclut Emmanuel De Tailly.