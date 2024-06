Nouveau logiciel SIGIPES au Cameroun : La finalisation de ce projet est sur les rails :: CAMEROON

En présence des membres du gouvernement, les représentants de la Présidence de la République, des Services du Premier Ministre, des différentes administrations, la 7ème session du comité interministériel du nouveau logiciel SIGIPES s’est penchée ce 13 juin 2024 à Yaoundé au Cameroun à évaluer le niveau de mise en œuvre de ce logiciel qui va donner un coup de pouce à la gestion des carrières des agents publics. Cette rencontre présidée par le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et Président de ce comité Joseph LE et les prestataires ont entretenu les participants sur plusieurs segments notamment la présentation du nouveau SIGIPES, l'adoption du rapport d'activité pour le compte de l'exercice 2023, la présentation du niveau de mise en œuvre du nouveau SIGIPES, l'adoption du nom de baptême du nouveau système et l'adoption du plan d'action du Comité.

Selon le Président du comité interministériel chargé de l'assistance du prestataire, du suivi et contrôle du projet de mise en œuvre du nouveau Système Informatique de Gestion Intégré des Personnels de l'Etat de la Solde le niveau de mise en œuvre de du nouveau SIGIPES est sur les rails en s’en tenir à l’évaluation du chemin parcouru depuis le 27 mars 2023, à la validation de son plan d’actions pour les prochains mois et au lancement du fonctionnement en parallèle du nouveau système.

En rappelant le contenu des travaux antérieurs, Joseph LE déclare : « à l’issue de la sixième session du Comité, que j’ai présidée en ces lieux le 27 mars 2023, cette instance, après avoir passé en revue et adopté le rapport d’activités des exercices 2021 et 2022, avait engagé les parties prenantes au projet, à se concentrer sur la finalisation du développement des modules du nouveau système … »

Rendu à ce jour, sur le plan technique, le logiciel a été éprouvé, afin d'identifier d’éventuelles anomalies, et de garantir leur bon fonctionnement avant leur mise en production. Après cet étape, le 2 janvier 2024, il y’a eu mise en scène, de 236 personnels de 37 administrations, à l’effet d’éprouver treize (13) modules déjà paramétrés dans le nouveau SIGIPES, et d’autres aspects non négligeables de ce nouveau système, à savoir la gestion des signatures électroniques avec l’accompagnement de l’ANTIC et les Workflows. Les appréciations des utilisateurs ont été recueillis les 21 et 31 mai 2024 à travers deux séances de travail.

Les explications du Président du comité interministériel du nouveau SIGIPES et celles de SIMAC et AFREETECH entreprises chargées de réaliser ces travaux ont reçus les félicitations des participants à cette 7ème session.

L’annonce du jour était faite par Joseph LE est le démarrage en parallèle du nouveau système à partir du vendredi 14 juin 2024. Ce qui voudrait dire que les deux systèmes fonctionneront ensemble; « avec pour objectif de le faire évoluer dans un environnement réel, permettant d'apporter les derniers amendements avant d'effectuer le lancement de la phase d'exploitation en réel du progiciel.... »