CAMEROUN :: MTN Cameroon et Camtel signent un protocole d’accord sur la revente des capacités Internet

MTN Cameroon annonce la signature avec l’opérateur Cameroon Telecommunications (Camtel), d’un protocole d’accord sur la revente des Capacités Internet, encore appelé « Wholesale ».

L’accord a été paraphé ce 15 avril 2021 à Yaoundé, par le Directeur Général de Camtel, Mme Judith Yah Sunday épse Achidi et son homologue de MTN Cameroon, Monsieur Stephen Blewett. En présence du Directeur l’Agence de Régulation des Télécommunications (ART).C’était au cours d’une cérémonie présidée par Madame le Ministre des Postes et Télécommunications, Minette Libom Li Likeng.

Ce partenariat résulte de la mise en œuvre des recommandations du Ministre des Postes et Télécommunications (MinPostel) et des négociations en cours entre Camtel et MTN Cameroon depuis 2018. Il va permettre au Groupe MTN via son entité MTN Global Connect de pouvoir acquérir des capacités internet auprès de Camtel et de les revendre à des clients à l’international. De son côté, MTN Cameroon va céder son portefeuille local « Wholesale » à Camtel.

Au cours de la cérémonie et pour donner un sens à ce protocole d’accord, Stephen Blewett, DG de MTN a fait une mise au point tres importante « Comme vous le savez, nous sommes des Opérateurs de communications électroniques dont les clients ne sont pas que des individus. Il s’agit parfois d’entreprises de plus petites tailles ou alors qui ont une clientèle très spécifique. Ces entreprises ont besoin de grosses capacités pour mener à bien leurs activités au quotidien. Jusqu’à ce jour, MTN Cameroon fournit ce type de clients »

Aussi, la règlementation ayant évolué, c’est une activité qui relève désormais du ressort de l’Opérateur historique Camtel, dont le statut a également changé il y a peu. De commun accord, c’est un portefeuille que nous allons leur céder. Par ailleurs, l’unité du Groupe MTN en charge de la revente des capacités internet va, dans le cadre d’un contrat spécifique, acquérir des capacités directement auprès de Camtel pour satisfaire les demandes à l’international.

Pour MTN, la signature de cet accord est un événement important. Cela témoigne de l’attachement de MTN Cameroon à ses engagements. Il s’agit entre autres, d’opérer au Cameroun dans le strict respect de la règlementation en vigueur. D’accompagner le Gouvernement dans sa vision pour un secteur des télécommunications viable au Cameroun. De collaborer franchement avec tous les acteurs du secteur des télécommunications au Cameroun, pour créer un cadre favorable au développement du pays. Et apporter une expérience d’excellente qualité à tous nos clients.

Le suivi de l’exécution de ce protocole sera assuré par l’ART, qui en rendra compte mensuellement au Ministre des Postes et Télécommunications.