CAMEROUN :: La Fecafoot se désengage des préparatifs pour les éliminatoires du Mondial 2026 :: CAMEROON

Alors que les Lions Indomptables ont difficilement démarré leur mise au vert hier lundi à Yaoundé, la Fédération camerounaise de football (Fecafoot) décide de prendre acte de son exclusion de la préparation des matchs contre le Cap-Vert et l’Angola. Après un semblant de paix trouvé jeudi dernier pour permettre aux Lions indomptables de démarrer sereinement leur mise au vert, la « guerre » entre le ministère des Sports et de l’Education physique (Minsep) et la Fecafoot a repris dimanche dernier, empêchant ainsi à Vincent Aboubakar et ses coéquipiers de suivre scrupuleusement le début de leur programme de préparation au match de samedi dernier contre le Cap-Vert tel qu’initialement dressé et communiqué par la Fecafoot.

Illustration parfaite hier lundi. Alors que les quintuples champions d’Afrique étaient attendus au stade de Ngoa-Ekellé à 15h pour leur toute première séance de travail, c’est finalement près de deux heures plus tard que les poulains de Marc Brys vont s’y présenter. Au motif : le matériel d’entraînement n’était pas disponible. En effet, les signes d’une journée pleine de rebondissements commencent à se montrer lors de la traditionnelle marche à pied d’hier matin. Alors que les 8e de finalistes de la dernière Coupe d’Afrique des Nations sont attendus dans leurs couleurs habituelles fournies par leur équipementier, le groupe se présente chacun vêtu à ses couleurs et à son look, dans une ambiance plutôt sereine.

Tout ceci se passe aux environs de leur camp de base, le Hilton Hôtel de Yaoundé, sous une forte escorte des forces de l’ordre et du maintien de sécurité. Après cette séance de relaxation, les Lions Indomptables regagnent leur quartier général (qg) pour attendre la première séance de la mise au vert prévue exactement à 15h. Pendant ce temps, à l’entrée du stade, les attendait déjà une marée de supporters. Presque désespérés après une longue attente de plus de deux heures, c’est finalement autour de 17h qu’ils sont servis par l’arrivée des Lions et leur staff nommé par l’Etat du Cameroun, toujours sous une forte escorte mixte police-gendarmerie. Le groupe, qui affiche presque complet, aura une heure d’horloge pour sa séance de travail.

Séance qui s’effectue dans une ambiance décontractée, au bout de laquelle Bryan Mbeumo et Carlos Baleba vont se prêter au jeu de question-réponse avec la presse. « Je suis très heureux d’être ici pour ma première en équipe nationale. Je suis très heureux de porter le vert-rouge-jaune. L’ambiance est bonne et tout le monde est content d’être là », témoigne le milieu de terrain de Brighton en Angleterre, Carlos Baleba. Témoignage qui contraste pourtant avec la sortie de la Fecafoot quelques heures plus tôt dans la journée.

En effet, après que le staff technique nommé par le président de la Fecafoot, Samuel Eto’o, ait été interdit d’accès au qg des Lions, l’instance a décidé de réagir au travers d’un communiqué rendu public par son secrétaire général, Blaise Djounang. Note dans laquelle elle a décidé de se désengager de la préparation des Lions à ces deux matchs à venir, en prenant « acte de l’exclusion de la Fecafoot de la préparation des rencontres devant opposer l’équipe nationale du Cameroun à celles du Cap-Vert et de l’Angola les 8 et 11 juin 2024 à Yaoundé et Luanda », renseigne-t-elle. Un désengagement qui commence à se faire ressentir avec notamment l’arrêt de la commercialisation des billets d’accès au stade pour le match de samedi prochain.