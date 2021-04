BELGIQUE :: GEGE COCO: IL EST VRAI QUE NUL NE SE SUFFIT...MAIS RIEN NE MANQUE A MON BONHEUR :: BELGIUM

Elle est plutôt calme et rassurée, après avoir été atteinte de covid-19 par deux reprises, celle qui raffole les nuits de Bruxelles à la recherche du bonheur et de la joie s’est résolue à ne plus se préoccuper des nuits nocturnes après le déconfinement.

GéGé Coco de son vrai nom Géraldine GULKERS comme il s’agit d’elle nous a reçu à ViLVORDE près de Bruxelles Capital dans ses appartements privés, plus de détails dans cet entretien qu'elle vient de nous accorder.

POURQUOI GÉGÉ COCO?

Mon nom Gégé coco est tout simplement une association des premières lettres de mon nom de famille et de mon prénom, qui commencent tous les deux par la lettre G. et le nom Coco m'a été attribué par une amie, peut-être parce que je suis une jeune dame très coquette.

QUI ÊTES VOUS JUSTEMENT ?

Je suis une jeune dame dynamique aux activités diverses. Je suis par ailleurs consultante dans le domaine du cosmétique plus précisément .je suis une représante de la gamme de produits Mary Kay. Une marque leader du monde de la beauté de la femme qu'on ne présente plus.

J'exerce cette activité depuis quelques années et cela me permet de contribuer à l'épanouissement de la femme en assurant sa beauté, mais aussi de garantir mon indépendance financière.

VOUS ÊTES JEUNE ET VOUS AIMEZ LES NUITS BRUXELOISES

J'aime la fête tout simplement. Je suis une personne joyeuse qui aime s'amuser, danser, écouter de la musique dans une ambiance festive. C'est comme un hobby, pour moi ça me permet de me détendre, m'évader du stress quotidien.

Comme on le dit vulgairement la vie c'est un tour...

EN PLEIN PANDÉMIE DU COVID VOUS AVEZ ÉTÉ ATTEINTE DOUBLEMENT, QUEL CONSEIL DONNÉ AUX SEPTIQUES ?

La première fois, c'était après le retour d'une soirée à Thonon les bains en France , je savais pas que j'étais contaminée. La seconde fois c'était dans un restaurant bondé que j'ai contracté le virus. À mon retour je ne me sentais pas bien et j'ai découvert par la suite après un test à hôpital que j' était contaminée de nouveau.

POUR LES SEPTIQUES, je vous conseille de respecter les règles d'hygiène , et être très prudent.

VOUS SEMBLEZ AVOIR DES RELATIONS TRÈS TENDUE AVEC LES JEUNES DE VOTRE ÂGE,POURQUOI?

Détrompez vous, nos relations ne sont pas tendues, c'est juste que je trouve que beaucoup d'entre eux ont besoin de maturité sur certains points, du coup cela peut créer des tensions.

Nous avons des visions parfois différentes, très opposées et cela me pousse parfois à être un peu stricte envers eux.

VOUS SEMBLEZ PARFOIS TROP SUR DE VOUS. QU EST-CE QUI VOUS RASSURE AUTANT?

Être sûre de moi ça dépend de ce que vous entendez par là. Comme toute personne j'ai mes peurs et mes doutes, mais cela ne m'empêche pas de savoir qui je suis, ce que je vaux et surtout de connaître mon potentiel.

VOUS ÊTES JEUNE BELLE, ÉLÉGANTE, AVEC BEAUCOUP DE CHARMES ET D'ATOUTS, QU'EST-CE QUI MANQUE A VOTRE BONHEUR ?

Merci de vos compliments....il est vrai que nul ne se suffit, mais honnêtement, il n'y a rien qui manque à mon bonheur pour le moment.

Je me sens heureuse, épanouie, et je me contente de ce que la vie me donne.

IDEE DE MARIAGE ÇA VOUS FAIT PEUR OU ÇA VOUS ENCHANTE?

Concernant le mariage, quand je trouverais un homme qui répondra à mes attentes, et moi aux siennes, si c'est la volonté de Dieu je sauterai le pas....

LES NUITS EN BELGIQUE EN CETTE PÉRIODE DE CONFINEMENT ÇA VOUS MANQUE ?

Après le déconfinement, je ne pense pas que je serai encore autant présente dans les soirées en Belgique, comme ce fut le cas autrefois.

Je pense que le fait de ne pas être sortie faire la fête pendant une période assez longue m'a fait perdre l'envie des milieux festifs.

L'AVENIR COMMENT VOUS L'ENVISAGEZ ?

Mon avenir je l'envisage séreinement, je souhaiterais surtout diversifier mes affaires et élargir mes business

VOTRE MOT DE FIN

Pour finir, je vous remercie de vous être intéressé à ma modeste personne et de m'avoir accordée cette interview, tout en répondant aux questions, cela m'a permis parallèlement de faire une introspection sur moi-même.

Merci encore une fois de plus et bonne continuation