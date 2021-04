CAMEROUN :: LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS: KETCHA COURTES REPOND A LA SOLICITATION DES POPULATIONS :: CAMEROON

En réponse aux sollicitations des populations de Bangangté, la REINE-MÈRE KETCHA COURTÈS a lancé du 04 au 06 Mars 2021, une opération de désinfection, dératisation, et désinsectisation des marchés, écoles, lieux de prières, services publiques et autres lieux publics de Bangangte.

Au moment ou la résurgence du Corona virus préoccupe les pouvoirs publics, les cas testés positifs et les décès enregistrés dans le Ndé n'ont pas laissé les populations et les autorités locales indifférentes.

Au-delà du respect des mesures barrières et d’hygiène classique (lavage régulier des mains, utilisation des solutions hydro-alcoolique...) prescrites par le Gouvernement et rappeler par le 1er des Camerounais S.E.M Paul BIYA tous les soirs à la télévision, les populations de Bangangté ont choisi de solliciter l’intervention de la Reine mère Célestine KETCHA COURTÈS pour des opérations de désinfection à visée préventive ou curative des espaces publics, professionnels, ou encore dans les lieux accueillants du monde comme les marchés et les écoles afin de lutter contre la propagation de cette pandémie.

C'est en réponse à cette sollicitation que la REINE-MÈRE Célestine KETCHA COURTÈS , Mini2stre de l'habitat et du développement urbain, a lancé avec le concours de SECA du Groupe Hysacam, des actions professionnelles de la désinfection, désinsectisation, et dératisation des écoles , marchés , lieux de cultes , et services publiques de Bangangte.

Grâce a une méthodologie approuvée dans la désinfection contre les micro nuisibles dont le coronavirus, les écoles , les églises , mosquées, marchés, les services publiques et la prison de Bangangte sont systématiquement traités. Selon les responsables de la société en service , L'opération consiste à éliminer les germes dans certaines zones.

Il ressort que la Reine mère MENCHIAGROUP KETCHA COURTES a choisi des solutions efficaces pour répondre à la demande des populations en respectant un mode opératoire strict et sans danger pour la santé humaine dans l'ensemble des lieux publiques de l'arrondissement "C'est en réponse à la sollicitation des populations et de certains groupes organisés et pour aller dans le sens de la Haute Volonté du Chef de l’Etat S.E.M Paul BIYA de faire de la lutte contre le coronavirus, une cause nationale que j'ai lancé cette action de lutte contre les micro-nuisibles et le coronavirus.

Il est question de détruire les bactéries, les virus, les moisissures, les spores ou les champignons afin d'accompagner les populations qui se battent aux côtés du préfet, de la Commune et de leur Superieur contre la propagation de cette pandémie à Bangangte " , a déclaré S.E.Mme Célestine KETCHA COURTÈS.

Dans le contexte actuel, avec une pandémie au COVID-19 qui secoue le monde , il est plus que nécessaire de prendre toutes les précautions possibles et d'appliquer des actions concrètes pour endiguer la propagation du virus. Les coronavirus font partie d’une famille de virus susceptibles d’être à l’origine d’un large éventail de maladies. Parmi eux Le COVID-19 est un virus qui peut provoquer une infection bénigne se manifestant par un rhume banal pouvant aller jusqu’à causer une détresse respiratoire sévère engageant le pronostic vital.

Bangangte a donc bénéficié d'un traitement des experts de la désinfection avec les solutions les plus innovantes et les plus fiables. Un geste de générosité qui donne à la ville la plus propre du Cameroun de se positionner comme une référence en matière d'initiative de lutte contre le coronavirus suivant les directives du gouvernement prescrites par le Chef de l'État.

L'opération qui a commencé ce samedi 04 Avril 2021, s'achèvera lundi par les services publiques avec en tête l’Hopital central, la préfecture et la prison principale de Bangangte.