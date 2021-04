CAMEROUN :: Tout un symbole : Le cardinal Tumi meurt le samedi saint. :: CAMEROON

Le calme est plat en ce Samedi saint à l’archevêché de Douala. L’atmosphere est au recueillement. Le cardinal Tumi s’en est allé, aux aurores. La nouvelle est tombée comme un couperet « Bjr à tous l’archevêque de Douala S E SAMUEL KLEDA vient d’annoncer avec regret le décès du cardinal CHRISTIAN TUMI décès survenu dans la nuit du 2 au 3 avril »

Le prince de l’Eglise s’en est allé sur son lit de retraite de l’archeveché. Dans une modeste chambre, enveloppé d’un draps bleu ciel dans son pyjama de couleur marron son corps est inanimé. Le personnel de l’archevêché s’active à le mettre en condition pour acheminement à la morgue.

A 90 ans sonnés, on le savait malade et affaibli par l’age. Le premier cardinal Camerounais a pris sa retraite après une longue carrière consacré au service de la bonne nouvelle. On le connait pour ses positions iconoclastes envers le régime en place à Yaoundé. Il s’en va le samedi saint, au moment même ou l’Eglise Catholique se recueille sur la mort du seigneur et sauveur de l’humanité, le fils de Dieu Jesus Christ. Tout un symbole.