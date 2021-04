CAMEROUN :: Les Amis Des Tous Petits et Le Comité de Développement de NEBOLEN au chevet des populations :: CAMEROON

Dans un contexte de pandémie de la covid -19 et de difficultés d’accès aux soins de santé,l’association Les Amis Des Tous Petits en partenariat avec le Comité de développement de Nébolen a organisé le mercredi 31 Mars 2021 à l’hôpital de Ndikiniméki une campagne de consultation gratuite,de distribution de médicaments et une sensibilisation pour la lutte contre la covid -19 au profit des populations vulnérables.

La cérémonie,très sobre,s’est déroulée en présence du sous-préfet de la localité Claude Essomba Pie,du 1er Adjoint au maire de la commune de Ndikiniméki Enganenben, des forces de sécurité,du chef de village,des élites locales à l’instar du patriarche Jean Baptiste Béleoken ancien Directeur du Cabinet Civil et de nombreux invités.

Comme à son accoutumé, le Comité de Développement de Nobelen et l’association des Amis Des Tous Petits se sont montrés solidaires des populations démunis.

Porté par son Président Jacques Bakélak ,le mouvement associatif est venu appuyer l’hôpital de Ndiki dans la prise en charge dès malades et l’accès aux soins de santé. «Le déplacement de Ndiki vise à soutenir d’une part les malades ,les orphelins et d’autres couchés vulnérables,et d’autres part les sensibiliser pour la lutte contre la covid -19.» a laissé entendre Désiré Foé membre de l’association des Amis Des Touts Petits.

Cet appui apporté par le Comité de Développement du village Nébolen et le mouvement associatif s’inscrit dans la continuité d’une série d’actions d’aide aux populations.

Ce don qui s’inscrit dans la lutte contre la pandémie de la covid -19 est composé notamment des savons ,masques de protection et du gel hydroalcoolique.

L’action conjointe des Amis Des Tous Petits et du Comité de Développement de Nébolen a été appuyée par Action Medeor.

Dans sa prise de parole le Sous-prefet de Ndikiniméki tout le Docteur Nkondjock Thierry Directeur de l’hôpital de Ndiki ont témoigné leur remerciements au nom des populations.

Dans un contexte marqué par la crise sanitaire à coronavirus,la cérémonie s’est déroulée dans le strict respect des mesures édictées par le gouvernement et l’Organisation Mondiale de la santé notamment la prise de la température,le port du masque de protection,le lavage des mains avec de l’eau et du savon et l’usage du gel hydroalcoolique.

Depuis plus d’une décennie le Comité de Développement de Nébolen et les Amis Des Tous Petits œuvrent pour l’amélioration des conditions de vie des populations.

Grâce à la détermination et l’abnégation de ces membres,le CDN du président Jacques Bakelak annonce dans les prochains jours la construction d’un centre de santé au village Nébolen.