CAMEROUN :: Montée en élite One: Les élites du Haut-Nkam lâchent Unisport Fc :: CAMEROON

L’équipe dirigeante continue toutefois de se battre bec et ongle face aux défis de plus en plus urgents.

Les élites du Haut-Nkam ont-elles abandonné Unisport du même nom ? Au regard des plaintes qui fusent, l’on pourrait sans risque de se tromper répondre par l’affir- mative.

Selon une source proche du club, « les élites d’aujourd'hui ne sont pas comme celles d’hier : Kadji Defosso, Momkam Pascal, de regretté mémoire étaient de grands nationalistes qui avaient à cœur le développement de leur département. Celles d’aujourd'hui ne pensent qu’à elles ».

A en croire ladite source, « il est impensable qu’on puisse abandonner le seul patrimoine qui nous reste aujourd'hui ». L’Unisport Fc du Haut-Nkam étant, dit- elle, le club fanion qui rassemble, fédère toute la communauté. « L’exemple des vrais supporters comme Monkam Pascal qui offraient 20 millions de manière désintéressé à foutu le camp. Il reste des anciens comme Noucti Tchokwago et l’honorable Juimo Monthe Claude qui font constamment quelque chose pour l’équipe ».

Le premier apprend-on aura versé pas moins de 500.000 Fcfa dans la cagnotte l’année passée alors que le second pour sa part aura déboursé la rondelette somme de 2.500.000 Fcfa. « Des mécènes comme le ministre Njomatchoua Justin le dircab du président du sénat qui a promu 1 million et à verser 500.000 Fcfa et l’honorable Djomgoué Paul Éric qui a mis un mil- lion de Fcfa…Sont à congratuler ».

Tandis que d’autres aussi nombreuses se conten- tent tout simplement de faire des promesses. Pourtant elles doivent soutenir financièrement ce club qui caresse le rêve de retourner en élite one la saison pro- chaine.

Ventes des cartes de membres Selon le staff d’Unisport du Haut-Nkam, certaines élites font tout simple- ment preuve de manque de volonté. « Aucun dépar- tement dans la région de l’Ouest n’a autant d’élites qui ont des entreprises comme le Haut-Nkam. Comment une équipe mythique comme l’Unisport FC peut-elles peiner à rassembler les moyens de sa politique? » Pourtant le top mangement de l’équipe est cré- dité d’un bilan élogieux. Notamment pour ce qui concerne la maîtrise de la gestion de l’équipe Les dirigeants ont doté le club d’une bonne équipe à travers un grand recrute- ment de joueurs et d’entraîneurs rompus à la tâche.

Aussi évoque-t-on l’acquisition d’un siège à fond propre et la transforma- tion en Société anonyme (S.A). « On nous annonce aussi le lancement d'un magazine dénommé « Tankwo news » et les ventes des cartes de membres avec les gadgets du club sans oublier les ventes des espaces aux différentes entreprises dirigées par les fils et filles du Haut-Nkam ». Pour tout dire le club du Haut-Nkam tire le diable par la queue. Les élites appelées à taire les divergences et à sauver le club du naufrage.