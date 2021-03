FRANCE :: LES DEBATS POLITIQUES DANS LES MEDIAS CAMEROUNAIS: UNE CHRONIQUE DE CALVIN DJOUARY

Les débats politiques sur les chaines Télé du Cameroun sont quotidiens. On ne réussit pas en politique sans se faire connaitre. On ne peut se faire connaitre sans passer par les médias. Et, pour animer les émissions des débats politiques, il faut des journalistes et des animateurs sérieux. Les camerounais ont vu les meilleurs débats politiques dans les années 90 avec des personnalités telles que Wougly Massaga, Hameni Bialeu, Charly Gabriel Mbock, Joseph Owona, Celestin Bidzigui.

Cela faisait tellement plaisir de voir comment les journalistes étaient consciencieux à l’époque. Ils étaient précis, polis, courtois. Les sujets abordés étaient aimés et l'on admirait leur façon de s’exprimer.

On constatait de la courtoisie et de la chaleur humaine dans un débat politique. Je comprends pourquoi les camerounais aimaient Roger Gabriel Lep, Théodore Ateba Yene, (à ne pas confondre avec charles Ateba yene), Elounga Beng, Edzoa Titus et des journalistes tels que Albert Mbida, Denise Epoté etc... Lorsque ces personnes débattaient, on éprouvait du plaisir à les regarder et à les écouter. Par ailleurs, elles avaient des arguments plus percutants sur le fond et sur la forme et tenaient la dragée haute durant toute l’émission.

Quand ces personnalités s’affrontaient sur un plateau, Il y avait de la tenue dans le débat et de la sobriété dans l’ensemble. Le calme de l'ambiance, montrait à quel point chacune voulait atteindre le haut du pavé. La contradiction était vécue dans le respect de la personne en face et de l'opinion de l'interlocuteur. On avait des débats de haut niveau. Dommage que de tels hommes viennent à manquer aujourd’hui. Ce qui était admirable, c'était le respect mutuel imposé par les panélistes présents. C’était magnifique. En effet, même si chacun avait à défendre une opinion qui lui était chère, le débat s'articulait autour des idées fortes, avec une certaine retenue et dans le respect d'autrui. Les jeunes d’alors les regardaient avec enthousiasme.

On a encore une dette envers les savoirs qu’ils diffusaient. Ces hommes ont été des modèles pour nous tous, des hommes d’une rare intégrité, attachés à leurs convictions. Les gens étaient plus politisés à l'époque parce que c'était intéressant. On pouvait les écouter allègrement, parce qu’ils s'exprimaient bien, s'opposaient à tour de rôle par des arguments contradictoires clairs et précis. S’ils s’étendaient, c’était pour exprimer plusieurs idées fécondes. Hélas, cette époque glorieuse est bien lointaine... Loin, bien loin de nos débats actuels, hystériques, criards, pauvres, frustrants et mélancoliques. Aujourd'hui les échanges d'idées sont nuls.

Les rivalités sont camouflées et sans fond politique véritable. Nos personnalités politiques se battent sur les plateaux comme des brocanteurs. Elles n'ont plus aucun respect pour le débat profond. Conséquences, elles subissent des arrestations souvent injustes, des tortures, des morts douces, tout simplement parce que le gourou d’en face ne comprend pas leur système de valeur.

Il faut défendre ses valeurs de façon responsable pour ne pas hypothéquer sa vie comme je vois ces dernières années dans le continent africain dans des démocraties qu'on pourrait qualifier de fébriles. On constate d’ailleurs, qu’il n’y a plus d'hommes et de femmes politiques au Cameroun. Il ne reste que des technocrates et des managers. Les débats publics paraissent bien inféconds, squelettiques et vagabonds. Des débats qui ressemblent à des pièces de théâtre, où les acteurs sont égarés sur scène. Rien d’esthétique.

Depuis une vingtaine d’années nous sommes témoins de scènes d’agitations, d'attitudes délirantes, presque de la folie sur nos plateaux. Il y a une grande déficience dans ces débats. Deux personnes sont invitées sur un plateau, au lieu de parler d'actions concrètes, elles se lancent dans des discours pompeux ; elles s’interrompent à tout moment de façon incongrue, elles s’autodétruisent vulgairement, lancent des invectives « tu n’as pas de maisons… tu dors chez ta belle-mère… tu ne travailles pas… tu mangeais chez moi…tu n’as pas mon niveau…je connais ta copine…tu vends la canne à sucre… », les panélistes s’abaissent à des engueulades puériles.

On se croirait dans un carrefour à ragots où se chamaillaient les prostituées qui retournaient à 6 heures. Il y a une telle pauvreté dans la qualité des débats d'aujourd'hui, que les téléspectateurs s’ennuient pour finir par s'endormir devant l'écran. Mais le lendemain ils reviennent … ils sont obligés puisqu’ils ont été abrutis dans ces empoignades. Un autre aspect de ce ces débats est le choix des thèmes abordés. On revient chaque jour sur les mêmes thèmes avec les mêmes invités.

La structure verbale est modifiée mais le fond est le même. On tire les mêmes ficelles, les mêmes causes, les mêmes conséquences. On a politisé toute la société jusqu’à ceux qui n’avaient rien à voir avec les affaires politiques. D’où les tensions et les guerres entre les peuples, les voisinages, les amis. Je désespère de ces bonimenteurs qui gèrent avec facilité la condition des millions de jeunes. Ces jeunes sont pris en otages par des débats sans intérêts éthiques. On a l’impression que certains camerounais tiennent les médias, surtout les médias privés. Ma question est la suivante : quand on devient un personnage public, Pourquoi ne pense-t-on pas à se former à la communication sociale ?

Il faut apprendre à parler comme on apprend à écrire. Nous sommes en 2021, cela fera 31 ans que les débats ont lieu dans nos médias. Les débats d’aujourd’hui, ne laissent aucun bon souvenir si ce n’est des onomatopées. Ces débats médiocres et ridicules sont le résultat d'une part, de la partialité et la non objectivité des journalistes et d'autre part, de l'angle d'attaque choisi par les politiques, qui est très souvent personnel. Nos journalistes et animateurs n’arrangent pas les choses. Dans les années 90, lorsqu’il y avait des duels ou des débats à plusieurs panélistes, les téléspectateurs ne remarquaient même pas les attaques personnelles ou les injonctions, parce que tout était bien agencé.

Il y avait beaucoup d'aplomb dans la façon de discourir. Par ailleurs, au Cameroun on est borné dans la politique, je dis bien borné. On ne développe pas un pays avec la politique. La politique est un levier, mais pas la solution. La politique a détruit l’Afrique soyons honnêtes parce que tout le monde veut le pouvoir. Si tout le monde veut le pouvoir, les autres postes sont négligés.

Si tout le monde est lancé dans la politique, les autres domaines de la science sont oubliés. Depuis 2000, il y a eu la fin du vrai politique avec de véritables politiciens. Le père Engelberg Mveng avait dit dans les années 90 que la pauvreté culturelle des médias camerounais est désespérante. Je l’ai dit plus haut, je crois que ces années 90 étaient mieux.

Notre génération a atteint le plus bas niveau. On a eu des journalistes comme Thierry Ngongang, Bruno Tagne qui avaient pris une bonne relève et qui savaient qui inviter dans leur émission... mais comme au Cameroun, ce sont toujours les meilleurs qui s’en vont, on ne sait pas où ils sont aujourd’hui. Faudrait-il demander à certains journalistes de rendre le micro ou alors à certains politiciens de circuler ?