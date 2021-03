Et si on célébrait la Saint-Patrick en Afrique, ça ressemblerait à quoi ? :: AFRICA

Mars fait partie des mois les plus attendus de l'année. S'il apporte avec lui le printemps, il est aussi synonyme de festivités pour bon nombre de ressortissants irlandais à travers le monde. Célébrée le 17 mars, la Saint-Patrick est devenue une fête incontournable, que ce soit en Irlande ou aux quatre coins de la planète. Mais d'où nous vient cette surprenante tradition ? Cet événement avant tout religieux et culturel a été créé en mémoire de Saint-Patrick décédé le 17 mars 461. Saint patron vénéré en Irlande, il est à l'origine du christianisme dans le pays. Et si la Terre entière a pour coutume de se parer de vert le jour de sa fête, c'est qu'il aurait, selon la légende, fait usage d'un trèfle à trois feuilles pour imager la Sainte Trinité : le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ainsi, la couleur verte et le trèfle à trois feuilles sont devenus les symboles emblématiques non seulement du pays mais aussi de cette fête.

Si la Saint-Patrick met à l'honneur un saint décédé au cinquième siècle, elle n'est devenue un jour férié officiel qu'en 1903 en Irlande. Les festivités telles qu'on les connait se déroulent chaque année depuis 1931, date de la première parade dublinoise. Cependant, la capitale irlandaise n'est pas le seul endroit où la Saint-Patrick connait un franc succès. Sur son blog, Betway online casino a récemment recensé les différentes festivités de la Saint-Patrick dans les plus grandes villes du monde.

La Saint-Patrick dans le monde

Si la Saint-Patrick attire chaque année près de 500 000 visiteurs à Dublin, nombreuses sont les grandes villes à se parer de vert le 17 mars. De la tour de Pise en passant par la Tour Eiffel, la Grande Muraille de Chine ou encore l'Opéra de Sydney, plus de 400 monuments sont illuminés des couleurs du trèfle irlandais pour l'occasion à travers le monde.

Aux États-Unis, la ville de New-York, dotée d'une importante communauté irlandaise, organise chaque année la plus grande parade de l'histoire de la Saint-Patrick. Les fanfares sont nombreuses et la Guinness coule à flots.

En Europe, les événements ne manquent pas. Londres organise tous les 17 mars un immense concert en direct de Trafalgar Square. Plus à l'Est, Prague, Sarajevo, ou encore Budapest organisent des représentations de théâtre et des concerts pour mettre en avant le folklore irlandais.

Aujourd'hui, la Saint-Patrick a même passé les frontières de l'Occident pour être célébrée à Tokyo, Bombay ou encore Buenos Aires. Peut-être traversera-t-elle la Méditerranée pour être fêtée en Afrique dans les années à venir...

Et si on célébrait la Saint-Patrick en Afrique ?