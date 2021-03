MONDE ENTIER :: Football sur StarTimes: Les éliminatoires du mondial 2022 débutent pour les Européens :: WORLD

C’est le début de la route vers le Qatar pour les 55 pays membres de l’UEFA, l'instance dirigeante du football européen. Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo, Gareth Bale et les plus grands joueurs européens vont s’affronter durant les prochains jours.

Après l’Asie et l’Amérique du Sud, c’est au tour des pays européens de débuter leurs éliminatoires pour la Coupe du monde 2022 avec trois journées de matchs en sept jours, à partir de mercredi.

Les deux équipes en tête du classement mondial de la FIFA, la Belgique et la France, débutent mercredi les sélections avec des matchs difficiles à domicile.

Les champions du monde en titre, qui sont classés derrière la Belgique, accueillent l’Ukraine au stade de France à Paris.

Le sélectionneur français Didier Deschamps a rappelé l’attaquant de Barcelone, Ousmane Dembélé et le milieu de terrain de Tottenham Hotspur Tanguy Ndombele pour compléter une équipe de grand calibre avec des personnalités telles que Paul Pogba, Antoine Griezmann, Anthony Martial et Kylian Mbappé.

Son homologue belge Roberto Martinez, qui reçoit le Pays de Galles au stade Roi Baudouin à Bruxelles devra se passer de son capitaine, Eden Hazard, en proie à une blessure récurrente qui l’a immobilisé à plusieurs reprises cette année.

Martinez devra peut-être se passer de son attaquant Romelu Lukaku en raison de cas positifs au coronavirus à l’Inter Milan.

Mauvaise nouvelle également pour le sélectionneur gallois Robert Page car le milieu de terrain de la Juventus Aaron Ramsey sera absent pour blessure.

La dernière fois que les deux équipes se sont affrontées était durant l’Euro 2016. Les Gallois avaient alors atomisé les Diables rouges 3-1. Plusieurs des joueurs de ce match, dont l’homme du match Hal Robson-Kanu et le capitaine Gareth Bale seront présents en Belgique.

Trois jours plus tard, la Belgique aura un match difficile à Prague contre la République tchèque.

L’équipe de Jaroslav Šilhavý est une habituée de l’Euro mais n’est parvenue à se qualifier qu’à une seule reprise pour la Coupe du monde, en 1994, en tant que République tchèque.

L’autre gros match de la deuxième journée est la rencontre opposant samedi le Portugal de Cristiano Ronaldo à la Serbie.

Le sélectionneur portugais Fernando Santos dispose d’un effectif cinq étoiles en attaque, entre le capitaine Ronaldo, Bruno Fernandes, André Silva, João Félix et Diogo Jota.

La Serbie s’est qualifiée à deux reprises pour la Coupe du monde, en 2010 et 2018, mais n’a jamais encore réussi à dépasser la phase de groupe. Elle peut néanmoins se targuer d’avoir battu l’Australie (2010) et le Costa Rica (2018).