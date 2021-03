CAMEROUN :: Service de carte bancaire: Les prix de la discorde :: CAMEROON

Beaucoup de clients ne connaissent pas exactement le montant qui leur est prélevé annuellement ou mensuellement pour ce service, encore moins lorsque le montant augmente.

Et si on vous demandait combien vous coûte votre carte bancaire ? Beaucoup de clients disent ne pas savoir exactement combien leur banque leur prélève annuellement pour ce service. Ceux qui sont au courant s’indignent du fait d’une augmentation subite des frais de leur carte. Un communiqué faisant état d’une augmentation du tarif de cette carte a été envoyé récemment par une banque à ces clients. La note indiquait que les frais de la carte bancaire passent de 12 000 F à 24 000 F. Une situation qui a fortement déplu à certains clients qui se sont plaints auprès des associations de droits des consommateurs.

D’après les usagers de cette banque, cela fait à peine deux ans que le montant de ladite carte était passée de 8 000 F à 12 000 F. Madeleine Etoga, agent commercial dans une société de la place, explique comment elle a aussi découvert que les tarifs de la carte bancaire avaient également augmenté. Elle n’avait reçu aucun message de sa banque l’informant de cette augmentation. Sa collègue, Marie-Noëlle Evina explique également que sa banque lui prélevait 12 000 F pour la carte par an mais en échangeant récemment avec le gestionnaire de son compte bancaire, elle s’est rendu compte que d’autres frais étaient prélevés tous les mois, soit 5000 F. Si Joséphine Biloa dit apprécier les avantages liés à la carte bancaire, notamment le fait d’effectuer ses transactions en toute tranquillité et rapidité, elle avoue ne pas connaître exactement combien sa banque lui prélève par an ou mensuellement.

Durene Esther Mboumma, autre usager, indique que sa banque dit lui prélever 1000 F par mois pour l’entretien de la carte, mais pense que c’est plus que cela. « Lorsque je fais mes calculs, je me rends compte que ce n’est pas du tout le cas, ces frais sont beaucoup plus élevés », se plaint la jeune dame. Elle ajoute avoir tenté une fois de s’informer mais la vérité, c’est que les banques n’aiment pas toujours communiquer là-dessus. Pour Eugene Christophe Boayessalel, employé dans une société de la place, c’est tout simplement du vol déguisé.

D’après lui, le montant prélevé aux usagers pour l’entretien de la carte bancaire est assez opaque et semble coûteux lorsqu’on fait ses calculs. « On ne sait pas exactement combien vous payez par mois. Je déplore et dénonce cette façon de procéder », s’indigne-t-il. Hilaire Temgoua dit être au courant de tous les mouvements qui s’effectuent dans son compte mais n’avoir pas été informé lorsque les frais de prélèvements de sa carte ont été augmentés. « Je suis allé voir mon gestionnaire et même le chef d’agence qui m’ont expliqué qu’ils ne pouvaient pas me répondre et que je devrais écrire à la direction générale, j’ai abandonné », explique-t-il.