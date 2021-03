CAMEROUN :: La Crtv va acquérir des cartes téléphoniques de 50 millions de F pour son personnel en 2021 :: CAMEROON

La Cameroon Radio Television vient d’émettre un avis de consultation en direction des entreprises locales spécialisées dans la fourniture des cartes téléphoniques, en vue de l’amélioration du cadre de travail de son personnel.

Le Directeur général de la Cameroon Radio Television (Crtv), Charles Ndongo, rêve décidemment grand pour le personnel de sa structure, et veut lui offrir des conditions de travail optimales pour un rendement efficace. Après avoir entrepris d’aménager une salle de conférence moderne à la maison de la radio, et envisager le nettoyage et l’entretien de l’ensemble des structures du réseau, il entend acquérir ces cartes téléphoniques pour l’ensemble de son personnel, pour un coût prévisionnel de 49 900 000 (quarante-neuf millions neuf cent mille Francs CFA).

Le media à capitaux publics a lancé un avis de consultation pour la demande de cotation en direction des entreprises de droit camerounais pour la fourniture des desdites cartes pour le compte de l’année 2021. Dans cette annonce qui date du 15 mars 2021, le maitre d’ouvrage qui est la Crtv donne aux entreprises soumissionnaires jusqu’au 13 avril 2021 pour faire parvenir leurs dossiers d’appel d’offre à sa direction de l’administration et des affaires financières. « Le marché sera attribué au soumissionnaire dont l’offre qualifiée sera la moins-disante après corrections éventuelles des offres financières », précise le media d’Etat.

Ces prestations qui seront exécutées pour 20 jours seront financées essentiellement par le budget de la structure pour le compte de l’exercice 2021, lequel s’élève à près de 28 milliards de F.

Pour le compte de l’année 2021, Charles Ndongo entend faire de la Crtv une institution où il fait bon vivre pour ses collaborateurs. Il a déjà prévu de dépenser 112 millions de F pour le nettoyage et l’entretien de l’ensemble des structures centrales et des stations régionales de l’office, et devra également aménager la principale salle de conférence de la maison de la radio pour un montant prévisionnel de 25 millions de F.