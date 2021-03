Selon Nperf et Ookla, le réseau Data Orange Cameroun est le meilleur en 2020 :: CAMEROON

Pour la deuxième fois consécutive, Le réseau Orange Cameroun a été primé par Nperf pour sa qualité et la couverture de son internet mobile. A cette distinction, s’ajoute celle de Ookla pour qui le réseau mobile Orange est le meilleur du Cameroun. Leurs méthodes d’évaluation, pour scientifiques qu’elles soient obéissent à une critériologie basée sur la transparence et l’équité.

Nperf et Ookla sont des organismes indépendants et de référence à l’échelle mondiale pour ce qui de l’observation de l’évaluation des performances des réseaux mobiles et de l’expérience client. Pour ces deux organismes, Orange Cameroun est le meilleur la couverture internet au Cameroun au cours de l’année 2020. Un deuxième fois consécutive pour cette entreprise de téléphonie mobile dont les performances de fourniture dans le réseau data étaient déjà meilleures en 2019.

Aussi, pour Nperf le réseau data d’Orange Cameroun était de loin le meilleur au Cameroun en 2020. Et pour Ookla, Orange est le gagnant des Speedtest Awards du Cameroun pour la couverture du réseau mobile au cours du troisième trimestre au quatrième trimestre 2020. Pour comprendre cette distinction, il faut convoquer les mécanismes à la fois subtils et complexes des « Speedtest Awards » qui récompensent les opérateurs qui fournissent le réseau mobile le plus rapide, le réseau fixe le plus rapide et la meilleure couverture mobile sur leurs marchés respectifs.

La méthodologie d'Ookla pour déterminer les gagnants des Speedtest Awards est basée sur un ensemble solide de critères dont entre autres l’emplacement du fournisseur ( sa zone de couverture), la construction d’un échantillon et les scores de vitesse . Pour ce qui est des réseaux mobiles en particulier, en utilisant des milliards de mesures provenant de centaines de millions d'analyses de couverture mobile soumises chaque jour par les utilisateurs de Speedtest. Son approche impartiale et basée sur les données contrôle et garantit une comptabilité équitable pour toutes les analyses de couverture. Les résultats de ces analyses sont contenues dans un document mis à la disposition des lauréats des Best Mobile Coverage Speedtest Awards et aux parties intéressées en vue d’en garantir la totale transparence sur les méthodologies utilisées.

Pour remporter ce prix, Orange a obtenu un score de couverture de 766. Parmi les scans des abonnés Orange, 99,80% avaient une disponibilité et 82,80% une disponibilité 4G »..