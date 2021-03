CAMEROUN :: DIRECTIVE DE MOBILISATION DU MPDR POUR LA VACCINATION CONTRE LE COVID 19 :: CAMEROON

A L’INTENTION DE TOUTES LES STRUCTURES REPRESENTATIVES NATIONALES ET INTERNATIONALES DU MOUVEMENT POPULAIRE POUR LE DIALOGUE ET LA RECONCILIATION (MPDR)

MOBILISATION POUR LA CAMPAGNE NATIONALE DE VACCINATION CONTRE LE COVID 19

Chères camarades médiatrices et chers Médiateurs, le Gouvernement de la République va dans les tous prochains jours, engagé la campagne de vaccination contre le COVID 19 qui continue de faire des victimes pratiquement dans toutes les classes d’âges dorénavant. Mais comme toujours, et profitant de quelques bribes d’informations sur des expériences au demeurant marginales et insignifiantes, certains pêcheurs en eaux troubles habitués au scepticisme et aux pensées négatives, s’évertuent de semer le doute dans les esprits.

Aussi, nous vous exhortons, partout et par tous les moyens civils, réguliers, populaires, éthiques et moraux, à vous mobiliser et à mobiliser dans votre entourage, pour soutenir et promouvoir la campagne de vaccination. Il n’existe en réalité aucun remède in aucun vaccin sans effets secondaires. L’important c’est la proportion, et dans ce cas, toutes les analyses et jugements des scientifiques les plus autorisés, plaident pour la vaccination.

Au MPDR, nous sommes des patriotes positifs et devons toujours regarder dans la bonne direction, celle des intérêts et de la satisfaction du plus grand nombre, celle du Cameroun qui avance et non qui doute./.

Le Président, Médiateur Universel

SHANDA TONME