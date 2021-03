Lutte contre le covid-19 : La Turquie au secours du Cameroun :: CAMEROON

Le premier ministre renouvelle les mesures barrières Une multinationale turcque, se propose de l'accompagner dans ce combat contre la pandémie mondiale, et bien évidemment des fléaux similaires.

Tamga Module Solutions, puisqu'il s'agit s'agit d'elle, devra à travers une vaste campagne de dépistage, de prise en charge, flexible et pratique, aider le Cameroun à se libérer de ce fléau qui ne cesse de faire des morts.

Si le gouvernement camerounais est favorable à la proposition qui est une opportunité à saisir, cette pandémie sera un lointain souvenir pour le Cameroun et son peuple tout entier. Les turcs, par l'entremise de Tamga Module Solutions, vont contenir le covid-19, et désormais désormais disposés à éradiquer d'autres fléaux similaires.

Cette multinationale fait partie de celles qui comptent dans son domaine, des équipements médicaux à la pointe de la technologie. Sa spécificité est de fournir des hôpitaux mobiles et modulables, dont le plateau technique n'a rien à envier à des structures de référence. Ce 03 mars, son directeur général a adressé au gouvernement camerounais une offre de service que des spécialistes disent alléchante : son contenu donne la possibilité, sans dépenser trop d'argent, de faire efficacement face à la lutte contre le coronavirus. Il s'agit d'acheminer au Cameroun 11 hôpitaux mobiles complètement équipés et disposant de laboratoires dernier cri, ayant chacun une capacité de 150 lits. Ces hôpitaux sur roues, seront destinés à couvrir chacun une région, le dernier étant réservé à la protection civile.

L'on imagine les bénéfices de cette opération si elle venait à être conclue, avec de telles unités pouvant se déplacer pour couvrir jusque dans l'arrière-pays. Ainsi pourra-t-on absorber le flux grandissant des patients issus de l'ensemble du triangle national, dont certains ne savent même pas où se référer. Si les mesures barrières édictées par le gouvernement camerounais ne sont pas respectées, une vague plus mortelle du virus pourrait se répandre, a rappelé le chef de l'Etat lui-même lors de son adresse à la nation le 10 Février dernier. Cela signifie que ce combat n'est pas derrière nous, et que la résolution d'un tel problème doit rester au coeur de nos préoccupations. Grâce à l'offre des Turcs, les campagnes de dépistage seront menées, même jusque dans l'arrière pays, les établissements scolaires et autres secteurs à risques par de forte concentration humaine.

Déploiement optimal

Tous les corps de métier exposés seront ainsi couverts sur place et pris en charge, ces hôpitaux installés dans des conteneurs disposant de générateurs électriques et de tankers d'eau les rendant indépendants du réseau de distribution. Ils en ont besoin pour faire correctement fonctionner les ordinateurs, réfrigérateurs, microscopes électroniques, centrifugeuses, incubateurs, défibrillateurs, les services d'urgence ou l'unité de soins intensifs, le bloc opératoire, le service orthopédique ou encore la morgue et son système réfrigéré à 5°, pouvant accueillir six corps.

Un secteur est réservé au logement des médecins, des infirmiers et auxiliaires, avec au service des malades ou du personnel des salles de bain pour hommes et femmes. Notons que pour approvisionner le tout en eau, une pompe est connectée à un système de traitement d'eau actionné par le générateur électrique, l'ensemble des installations et leur mobilier étant équipés de détecteurs de fumée et d'extincteurs prêts à l'usage. Le secteur réservé à la radiologie, pour sa part, étant en plus protégé (plafond, murs et sol) par un revêtement spécial pour contenir les radiations.

Le directeur général de Tamga Module Solution, Serdar Bekcan, joint au téléphone par notre rédaction, s'apprète de ce fait à se rendre au cameroum pour rencontrer les autorités à Yaoundé. Il espère bien voir finaliser une convention afférente à cette possibilité qui est offerte au Cameroun de mener avec souplesse la vaste campagne de dépistage annoncée par le gouvernement, de concert avec la nécessaire prise en charge qui devrait l'accompagner.