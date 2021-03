CAMEROUN :: Affaire sous-préfet de la Lokoundje : Les avocats de la famille inquiets :: CAMEROON

Le présumé meurtrier n’a toujours pas été convoqué à la barre pour jugement huit mois après le décès par balle de Solange Lydienne Taba.

Difficile de dire quand Franck Derlin Eyono Ebanga, l’ancien sous – préfet de la Lokoundjé dans le département de l’Océan, région du Sud sera devant le tribunal militaire d’Ebolowa pour s’expliquer sur les conditions du décès de son ex petite amie, Lydienne Solange Taba. Les avocats constitués pour accompagner la famille de cette jeune, étudiante de 23ans, tuée par balle dans la nuit du 26 au 27 juillet 2020 à Kribi s’inquiètent des lenteurs qu’ils observent dans cette procédure judicaire, huit mois après cette disparition brutale. Le 3 septembre 2020 qu’une plainte du Collectifs d’avocats a été déposée au tribunal militaire d’Ebolowa contre l’ancien sous-préfet considéré comme le présumé meurtrier de cette jeune fille jeune.

Solange Lydienne Taba a reçu un coup de feu pendant qu’elle se trouvait au domicile du sous-préfet avec qui elle entretenait une relation amoureuse. Elle était décédée à l’hôpital de district de Kribi quelques minutes après son évacuation. Après l’enterrement qui a eu lieu le 29 aout 2020, à Lobethal par Mouanko dans le département de la Sanaga- maritime, un collectif d’avocats s’était constitué pour accompagner de manière bénévole la famille de la victime. C’est dans cette logique qu’une plainte pour assassinat et violence sur femme enceinte avait été déposée contre le sous-préfet le 3 septembre 2020 devant le tribunal militaire d’Ebolowa.

Me Dominque Fousse, la présidente du Collectif d’avocats constitué affirme : « C’est depuis le 2 novembre 2020 que nous avons été auditionnés devant le juge d’instruction, chargé de ce dossier. Une tante de la victime a été également entendue ainsi que plusieurs autres témoins qui vivent non loin du lieu où les faits ont eu lieu. » Depuis novembre jusqu’à ce jour, les avocats n’ont plus été convoqués à Ebolowa dans le cadre de ce dossier . Ce jeudi 11 mars 2021, le Collectif d’avocats compte dépêcher l’un des leurs au tribunal militaire d’Ebolowa pour savoir ce qui bloque l’instruction depuis plusieurs.

Autre chose que les avocats dénoncent dans cette procédure judicaire, c’est le fait pour eux, de ne pas savoir exactement où se trouve le sous-préfet. Compte tenu de la gravité des faits, les avocats estiment que le présumé meurtrier devrait normalement être en détention préventive, compte tenu de la gravité des faits. Me Dominique Fousse affirme : « Nous ne sommes incapables de dire où se trouve le sous-préfet. Nous constatons une volonté des autorités judicaires de maintenir un flou à ce niveau mais la réalité est que le présumé meurtrier n’est pas en prison ».

Quelques semaines après le drame, les avocats avaient rencontré le présumé meurtrier à la légion de gendarmerie du Sud à Ebolowa. Il est difficile de dire s’il se trouve encore dans cette unité de gendarmerie. Le 9 septembre 2020, le présumé meurtrier a été remplacé comme sous-préfet de la Lokoundje. Ce décret précisait que Franck Derlin Eyono Ebang était appelé à d’autres fonctions. Depuis la survenance du drame qui a couté la vie à la jeune étudiante, la famille de la victime continue d’attendre au moins que justice leur soit rendue.