CAMEROUN :: Enrichissement précoce : dans l’étau des trafics :: CAMEROON

Les activités illicites constituent un terreau fertile pour beaucoup de jeunes assoiffés d’argent et désireux de briller en société, sans efforts.

En la matière, les colonnes et rubriques de faits divers dans les médias renseignent à suffisance. Au hasard d’une recherche sur Google, des curiosités retiennent l’attention. 17 Janvier 2021 : cinq élèves dans des trafics d’ossements humains à Meiganga. 15 février 2020 : 20 élèves d’un lycée de Yaoundé interpellés pour trafic de drogue. Dans la même année, des dizaines d’autres sont pris sur le même fait, à travers la République.

L’activité serait apparemment très rentable. Vous croyez avoir tout lu ? Un peu de patience. Dans un lycée de la capitale, c’est une jeune élève de 14 ans que les pandores ont cueillie dans le bureau du proviseur. La demoiselle était allée proposer ses compétences de faussaire au chef d’établissement, marri, pour multiplier de l’argent. Pas moins. Nous avons gardé le meilleur pour la fin. Des enquêtes, suite à une rixe entre des élèves dans le même établissement, ont révélé un réseau de trafic d’… organes.

« L’affaire est simple : le réseau recrute des jeunes filles dans l’établissement et même dans l’entourage familial de ces dernières, en zone rurale. Les filles conçoivent et à trois mois de grossesse, les fœtus sont évacués puis vendus à des ressortissants asiatiques pour être mangés », selon les déclarations consignées dans des procès-verbaux dressés par les forces de l’ordre menant l’enquête. « En fait, le partage inégal du fruit de la vente d’un fœtus pour un montant d’un million et demi de francs était à l’origine de la bagarre », explique une source introduite.

Ainsi donc, de nombreux jeunes, mus par la convoitise, ne s’imposent plus de limites dans leur course à l’enrichissement précoce et illicite. Dans les milieux scolaires et extrascolaires, des experts en tous genres émergent au quotidien. Les réseaux de fabrication et d’écoulement de fausse monnaie, trafic de produits illicites, arnaques recrutent filles et garçons de toutes catégories sociales. A l’observation des forces de l’ordre, les jeunes se servent de Snapchat et d’Instagram pour promouvoir leurs activités illégales. La prolifération de ces dérives est quasi explosive et touche tous les milieux sociaux. Les acteurs de ces différents trafics ont souvent « beaucoup d’argent sur eux », confient leurs camarades. Ce qui a le don de séduire les naïfs et les esprits faibles, facilitant ainsi les recrutements.

« C'est lucratif. Et puis, comme c’est un argent qui ne doit pas être vu par les parents, parce qu’on ne saurait le justifier, on le claque dans les futilités, des choses qui ne laissent pas de traces. On paie par exemple la cantine ou les restaurants en ville pour tous les amis. On offre des bijoux, chaussures, de petits trucs aux filles. On loue des appartements meublés dans des quartiers chics pour faire de mauvaises choses. Quand l’argent est fini, on tente d’autres coups : c’est un engrenage. On y rentre pour le fun et épater les amis, mais après cela devient très sérieux et dangereux. Moi, je regrette », avoue un jeune repenti passé par la case prison voici quelques mois. Son expérience malheureuse, il la partage régulièrement dans différents rassemblements de jeunes en milieux scolaires ou religieux, pendant la Semaine de la jeunesse. Il espère ainsi sauver quelques jeunes de ces mauvaises voies.