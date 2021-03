CAMEROUN :: Covid-19 l'observatoire du Développement Sociétal tire la sonnette d'alarme :: CAMEROON

C'est à travers une conférence de presse tenue ce vendredi 5 mars 2021 à son siège au quartier Elig Essono à Yaoundé que l'ODS a tiré la sonnette d'alarme à l'endroit de tous les Camerounais sur l'étendue du territoire.

Après la conférence de presse tenue en date du 1er mars 2021 par les pouvoirs publics sur la remontée fulgurante des cas de contamination au Coronavirus et la mutation du virus, l'ODS s'inquiète et se joint aux côtés des pouvoirs publics comme par le passé à intensifier la lutte contre la pandémie.

De 25736 contaminés au mois de décembre 2020, le Cameroun est passé à 35714 cas au 25 janvier 2021 ce qui devient très inquiétant.

Face à l'inconscience et à la négligence de certains camerounais, l'ODS appelle les populations à faire preuve de lucidité et de discernement étant donné la mutation du virus qui s'attaque désormais même aux plus jeunes.

Au regard de ce qui précède, il est urgent de respecter scrupuleusement les mesures édictées par le gouvernement à savoir, les gestes barrières pour se protéger du covid,

• Se laver les mains très régulièrement

• Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir

• Saluer sans se serrer la main, arrêter les embrassades

• Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter

• Eviter les rassemblements, limiter les déplacements et les contacts, porter le masque.

En outre, l'ODS suggère au gouvernement à restreindre l'ouverture des lieux publics tels que les bars, les cabarets et les boîtes de nuit pour raison qu'on observe une inconscience notoire dans ces lieux de loisirs. Le président de l'Observatoire du Développement Sociétal Lilian Koulou Engoulou souhaite que les lieux publics à forte concentration tels que les marchés soient gérés exclusivement par les mairies en mettant en application la sensibilisation préventive et coercitive. De même les agences de voyage, les gares voyageurs, ferroviaires et les aéroports tous doivent être soumis à une discipline stricte sans faille à savoir le port du masque obligatoire et la désinfection des mains.

L'ODS soucieux du bien-être des camerounais continuera à soutenir le gouvernement dans toutes les batailles, sur ce, appelle chaque camerounais à la responsabilité individuelle et fait sienne cette mise en garde du chef de l'État qui dit" la négligence d'une seule personne peut nuire à l'ensemble de la communauté".