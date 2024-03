Communiqué, Asbl Cebaph, Arrestation Arbitraire:christian Kwongang Porté Disparu En Tunisie :: Tunisia

Christian Kwongang, ex-président de l'Association des étudiants et stagiaires africains en Tunisie (AESAT) et lui-même étudiant, a été incarcéré dans le centre de détention d'El Ouardia, à Tunis, alors qu'il était parti récupérer sa carte de séjour définitive. Il aurait été interrogé à propos de ses prises de positions contre le président tunisien Kaïs Saïed au printemps 2023.

L'étudiant camerounais, inscrit à l'université UPES (gestion et technologie) à Tunis, était "parti chercher sa carte de séjour définitive" quand il a été retenu au poste de police.

En Tunisie, l’Association des étudiants et stagiaires africains annonce être sans nouvelles de son ancien président depuis le 19 mars 2024. Elle s'inquiète d’une possible arrestation arbitraire, alors que le jeune homme était connu pour son activité militante.

Ses amis sont sans nouvelles de lui depuis le 19 mars : Christian Kwongang, étudiant camerounais dans une université privée de Tunis, s’était rendu à un poste de police dans le centre de la capitale tunisienne, selon ses proches. Cela afin d’y récupérer sa carte de séjour : il n’aurait plus donné signe de vie depuis lors.

Les arrestations de ressortissants de pays d’Afrique de l’Ouest et centrale se sont multipliées en Tunisie ces derniers mois. Cela alors que des violences anti-migrants ont émaillé l’année 2023 et les premiers mois de cette nouvelle année.

Le jeune homme en question s’était d’ailleurs lui-même engagé pour la libération de plusieurs d’entre eux précédemment. Ancien président de l’Association des étudiants et stagiaires africains en Tunisie, Christian Kwongang avait même été reçu par le ministre de l’Enseignement supérieur tunisien il y a quelques mois. Celui-ci lui avait alors assuré que la Tunisie était attachée au « bien-être » des « frères africains ».

« Aux dernières nouvelles, Christian Kwongang est détenu dans le centre d’El Ouardia [quartier du sud de Tunis] sans aucune raison officielle »

Le Cercle Belgo-Africain pour la Promotion Humaine appelle à « une libération urgente » de M. Kwongang, détenu « hors de tout cadre légal ».

Nous disons craindre qu’il ne paie pour son activité militante » du printemps 2023.

Le Cercle Belgo-Africain pour la Promotion Humaine ( Asbl Cebpah), dénonce fermement ce dysfonctionnement de la justice, et rappelle que l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques stipule que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent ».

Le Cercle Belgo-Africain pour la Promotion Humaine s'inquiète vivement de la détention arbitraire et des mauvais traitements subis par M. Christian Kwongang,ainsi que des actes de harcèlement judiciaire à son encontre sur la base d'accusations fallacieuses visant à entraver ses activités de défenseur des droits de l'Homme.

Le Cercle Belgo-Africain pour la Promotion Humaine appelle les autorités tunisiennes à le libérer immédiatement et inconditionnellement.

Actions requises :

L’asbl Cebaph demande aux autorités tunisiennes de :

i. Garantir en toutes circonstances l’intégrité physique et psychologique de M. Christian Kwongang et de l’ensemble des défenseurs des droits de l’Homme en Tunisie ;

ii. Libérer M. Christian Kwongwang de manière immédiate et inconditionnelle car sa détention est arbitraire en ce qu'elle ne vise qu'à sanctionner ses activités de défense des droits de l'Homme ;

iii. Mettre un terme à toute forme de harcèlement à l'encontre de M. Christian Kwongwang ainsi que de l’ensemble des défenseurs des droits de l’Homme en Tunisie ;

iv. Se conformer à l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui stipule que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent »

v. Se conformer aux dispositions de la Déclaration sur les défenseurs des droits de l’Homme, adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 9 décembre 1998, et plus particulièrement :

- son article 1 qui stipule que “chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de promouvoir la protection et la réalisation de tous les droits de l’Homme et de toutes les libertés fondamentales aux niveaux national et international” ;

- son article 6 qui stipule que “chacun a le droit, individuellement ou en association avec d'autres:

a) De détenir, rechercher, obtenir, recevoir et conserver désinformation sur tous les droits de l'Homme et toutes les libertés fondamentales en ayant notamment accès à l'information quant à la manière dont il est donné effet à ces droits et libertés dans le système législatif,judiciaire ou administratif national ;

b) Conformément aux instruments internationaux relatifs aux droits de l'Homme et autres instruments internationaux applicables, de publier, communiquer à autrui ou diffuser librement des idées, informations et connaissances sur tous les droits de l'Homme et toutes les libertés fondamentales ;

c) D'étudier, discuter,apprécier et évaluer le respect, tant en droit qu'en pratique, de tous les droits de l'Homme et de toutes les libertés fondamentales et, par ces moyens et autres moyens appropriés, d'appeler l'attention du public sur la question” ;

- et son article 12.2 qui prévoit que “l’Etat prend toutes les mesures nécessaires pour assurer que les autorités compétentes protègent toute personne, individuellement ou en association avec d’autres, de toute violence, menace, représailles,discrimination de facto ou de jure, pression ou autre action arbitraire dans le cadre de l’exercice légitime des droits visés dans la présente Déclaration”

Ampliations

-OMCT

-Gouvernement tunisien

-Gouvernemant camerounais

-Amnesty International

- FFD

- Ambassade du Tunisie à Bruxelles

- Médias



Fait à Bruxelles le 28 mars 2024.

Le Secrétaire général

Hugues SEUMO

Contact presse: asblcebaph@gmail.com

Tel: +32 485 39 58 85

https://asblcebaph.over-blog.com