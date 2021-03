CAMEROUN :: Des écoles fermées pour cause de COVID-19 à Douala :: CAMEROON

La mesure est prise par le maire de Douala 1er au moment où l’on multiplie les appels à la prévention.

La résurgence du coronavirus dans la capitale économique, Douala, fait perdre le sommeil aux autorités administratives et municipales. La situation semble aller de mal en pire, au point de pousser quelquesunes à prendre des mesures drastiques, pour limiter la propagation du virus. Dans une note de service signée le 24 février, le maire de Douala 1er ordonne la fermeture des écoles maternelles communales, dès le 1er mars (hier lundi) jusqu’à nouvel ordre. « Le maire de la commune d’arrondissement de Douala 1er, rappelle que malgré les prescriptions du gouvernement dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, les écoles restent un foyer de contamination », écrit Jean-Jacques Lengue Malapa.

« A cet effet, et pour lutter contre la propagation du coronavirus à notre manière, et tenant comptes des informations concordantes, sur la persistance de cette pandémie, les écoles maternelles communales de Douala 1er sont fermées à partir du lundi, 1er mars 2021 jusqu’à nouvel ordre », poursuit l’édile. Au total, sept écoles resteront provisoirement fermées en attendant d’être désinfectées. La décision de Jean-Jacques Lengue Malapa, intervient après d’autres mesures prises par les autorités sanitaires de la région pour barrer la voie au coronavirus.

Notamment, les modalités d’obtention d’un test PCR COVID-19, pour des personnes qui souhaitent effectuer un voyage hors des frontières du pays, ainsi que la conduite à tenir. D’après les autorités sanitaires, le Littoral compte parmi les régions les plus touchées par la pandémie du coronavirus. C'est la raison pour laquelle, elles recommandent le respect des mesures barrières en vigueur. Il s’agit, entre autres, du port obligatoire de masque dans les lieux publics, le respect de la distanciation physique, le lavage des mains avec de l’eau coulante et du savon, l’utilisation d’un gel hydroalcoolique etc.