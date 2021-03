Libye : une centaine de personnes secourue en méditerranée :: LIBYA

Dimanche, près de 100 personnes ont été secourues par des garde-côtes de la marine libyenne et ramenés à la base navale de Tripoli (ouest).

Ils tentaient de traverser la méditerranée, parmi eux six femmes et deux enfants pour la plupart originaires du Cameroun, du Soudan et du Mali, selon un représentant de l’Organisation Internationale pour les Migrations. Une vingtaine de passagers sont portés disparus. Deux des survivants ayant entrepris cette périlleuse traversée de la Méditerranée pour rejoindre les côtes italiennes ont été transportés vers un hôpital de la capitale.

Malgré une insécurité persistante, la Libye reste une route majeure pour des milliers personnes tentant de rejoindre l'Europe, souvent au prix d'une odyssée longue et dangereuse.

Les agences de l'ONU et les ONG dénoncent régulièrement le renvoi en Libye de personnes interceptées en mer et les conditions déplorables dans les centres de détention. Au moins 3 700 hommes, femmes et enfants ont été ramenés dans ce pays depuis le début d'année selon l'OIM en Libye vendredi sur Twitter. _La plupart ont été transférés vers des centres de détention dont les conditions ne cessent d'empirer, selon la même source.

NB: Image simplement illustrative