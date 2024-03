Italie :: Inter-Ssc Naples:apprends-En Davantage Sur Le Match Entre Le Futur Champion Et Le Champion En Titre :: Italy

L'Inter à quelques pas du titre

Le mythe de l'invulnérabilité de l'Inter n'a pas passé l'épreuve de son premier adversaire sérieux en Europe. Les Nerrazzurri n'ont pas livré leur meilleure prestation à Madrid et ont été éliminés par l'Atlético en huitièmes de finale de la Ligue des champions, alors que le club parlait auparavant d'atteindre sa deuxième finale d'affilée.

Dans le même temps, en Italie, les protégés d'Inzaghi ne connaissent pas d'égal et remportent des victoires avec une régularité enviable. L'Inter a abordé le match retour contre les Matelassiers avec une série de 13 victoires consécutives dans tous les tournois, et la dernière fois qu'il a perdu des points, c'était l'année dernière. En 28 journées de Serie A, l'équipe ne s’est inclinée qu'une seule fois et n'a perdu que 9 points, ce qui lui a permis de creuser un écart confortable de 16 points avec l’AC Milan, deuxième. Les Nerrazzurri marquent en moyenne 2,5 buts par match et encaissent moins d'un but tous les deux matches - cette saison, même le Real Madrid ne peut prétendre à un tel niveau de domination au championnat. Lautaro Martínez est en tête du classement des buteurs avec 23 réalisations, tandis que Yann Sommer, grâce à la fiabilité de ses partenaires, n'a souvent même pas besoin de démontrer tout son talent pour garder ses cages inviolées.

Après un match exténuant à Madrid, Simone Inzaghi laissera certainement les leaders se reposer - après tout, le sort du championnat est presque scellé. Nicolò Barella, Hakan Çalhanoğlu et Henrikh Mkhitaryan jouent presque sans remplaçants et ont besoin de repos avant la fin du championnat. Dans le même temps, le jeu d’équipe de l'Inter est si bien rodé que même l'absence de quelques joueurs clés pourrait ne pas sauver Naples.

Naples peut se qualifier pour la C1 européenne

Les Partenopei ne remporteront aucun trophée cette saison et se rendront au Giuseppe Meazza après avoir été éliminés par le FC Barcelone de la Ligue des champions. En même temps, le SSC Naples a encore un objectif réalisable - celui de disputer à nouveau la Ligue des champions la saison prochaine. En effet, l'Italie est toujours en tête du classement des coefficients saisonniers de l'UEFA, ce qui garantit à un pays d’avoir cinq représentants à la plus grande compétition de clubs d'Europe. Naples accuse quatre points de retard sur l'AS Rome, cinquième, mais espère remonter le handicap. Sous la houlette de Francesco Calzona, déjà le troisième technicien de cette saison, les Napolitains ont récolté 8 points en 4 journées et sont parvenus à battre la Juventus. Victor Osimhen et Khvicha Kvaratskhelia ont commencé à ressembler à eux-mêmes, et le niveau général du champion est nettement supérieur à celui de ses concurrents directs.

À quoi s'attendre

L'Inter a balayé Naples 3-0 à l'extérieur au premier tour, a décroché une victoire minimale contre les Partenopei en finale de la Supercoupe et n'a pas perdu contre les Napolitains en Serie A dans son stade depuis 2017. Cela dit, les rencontres entre l'Inter et le SSC Naples à Milan réjouissent rarement les fans avec des matchs fertiles. L'Inter, après un affrontement dur à Madrid, n'insistera probablement pas sur la victoire, mais Naples sera clairement déterminé à obtenir trois points, bien que le Giuseppe Meazza soit le moins adapté pour cela.

