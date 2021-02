RD CONGO :: Interdiction aux ambassadeurs de se déplacer à l'intérieure sans en informer les services compétents :: CONGO DEMOCRATIC

Félix Tshisekedi, Président de la République démocratique du Congo l'a précisé hier 23 février 2021,au cours d'un conseil de sécurité spécial à la suite du meurtre lundi dernier de Luca Attanasio, ambassadeur de l'Italie au Congo RDC.

Au cours de ce conseil spécial, deux décisions ont été prises, a indiqué la ministre des affaires étrangères Marie Thérèse Tumba Nzeza à la presse

1. Les ambassadeurs et autres responsables des représentations ne peuvent plus quitter Kinshasa pour l'intérieur du pays sans en informer le chef de la diplomatie congolaise et les services compétents ;

2. L'engagement ferme a été pris pour renforcer la sécurité dans les zones rouges, c'est-à-dire les parties de la RDC, considérées comme à haut risque.

Au cours de la même réunion, le conseil de sécurité a déclaré qu'il mettra tout en oeuvre pour dénicher les commanditaires de ce crime "crapuleux et leurs complices intellectuels".

Ainsi, l'équipe mise sur pied par les autorités locales va être renforcée par des experts qui vont venir de Kinshasa.

Le conseil de sécurité a connu la participation du vice-ministre de la Défense, du directeur général de la direction générale de migration (DGM), du conseiller spécial du chef de l'Etat en matière de sécurité et des responsables policiers et militaires liés à la sécurité du pays.

Pour rappel, Luca Attanasio, 43 ans, est mort à l'hôpital après que le convoi du Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations unies dans lequel il voyageait a été attaqué près de Goma, selon un communiqué du ministère italien des affaires étrangères.

Attanasio était en voyage depuis Goma pour visiter un "programme scolaire" dans le village de Rutshuru, dans l'Est de la République démocratique du Congo, a annoncé le 23 février 2021 le PAM à Rome dans un communiqué.

"L'attaque... a eu lieu sur une route qui avait été préalablement autorisée à circuler sans escorte de sécurité", ajoute-t-il.

Différentes milices armées s'affrontent aussi régulièrement dans l'est du pays, où une importante force de l'ONU se bat pour maintenir la paix.