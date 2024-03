France :: Zack Mwekassa : La Celebrite De Francis Ngannou L’effleurait

Le 8 mars dernier, Francis Ngannou, notre champion national, a été défait de manière peu orthodoxe par Joshua, un Britannique d’ascendance nigériane. Cette rencontre sportive s’inscrivait dans le cadre d’un long parcours combatif de Ngannou qui venait de se lancer sur les ring de la boxe anglaise. La défaite de Ngannou, survenue malgré l’attention médiatique intense entourant son précédent affrontement avec le champion en titre Fury, a révélé une fracture surprenante : contrairement à la réaction généralement positive en occident, certains dans la communauté africaine ont exprimé leur raillerie à l’encontre de Ngannou, illustré de manière frappante par Zack Mwekassa.

Curieux il y a 8 ans, j’avais décidé de regarder un direct sur Facebook de Zack Mwekassa. En seulement une minute et vingt secondes, j’ai compris l’essence de ses propos. Il abordait des thèmes comme la course du plus apte pour la conception, une idée que je connaissais déjà depuis trente ans. Il croyait émerveiller avec une explication scientifique connue de ceux qui ont fait biologie en classe de troisième. Une autre fois, je suis tombé sur une vidéo où il critiquait certaines personnes invitées, qui arrivaient à une fête et mangeait sans contribuer. Ses idées me semblaient minables, et je me demandais comment quelqu’un avec une telle pensée limitée, pouvait devenir célèbre.

A la fin du combat de Ngannou, au lieu d’éclairer l’opinion publique, il semblait diviser ses abonnés. Apprenant qu’il avait été boxeur, j’ai examiné de plus près son apparence : le nez assez fort et charnu, la bouche généreuse malgré sa laideur un peu dégradante, le tout éclairé par un regard moutonnier dans ce corps d’ordure. Des traits souvent stéréotypés chez les boxeurs. Mais là où Ngannou a su tracer un chemin respecté et admiré mondialement. L’honneur que Ngannou a eu sur cette terre, un Zack finira dans les réseaux sans avoir cet emblème. Il est destiné à rester confiné aux réseaux sociaux, sans atteindre les acquis de Ngannou.

Ce que Zack Mwekassa tentait de faire c’est une interprétation de la volonté de puissance de Nietzsche, ceux-là qui cherchent à gagner en notoriété en s’attaquant à une figure établie. La vie, pleine de coïncidences ironiques, montre ainsi ses côtés les plus sombres, avec ces influenceurs prêts à tout pour se faire remarquer, sans se soucier de l’impact de leurs actions. Le match contre Joshua représentait un risque évident pour Ngannou, étant donné l’expérience et la confiance de son adversaire. Malgré cela, Francis surmontait son appréhension et accomplissait brillamment son destin. Les personnes comme les Zack, voulait à tout prix ternir son image grandissant, il fallait briser ce mythe et assombrir son éclat. Zack voue une haine bestiale à Ngannou, il est animé par une hostilité envers une personne qui ne lui a rien fait, ce soir là il a tout fait pour saper son image.

La future proposition de Ngannou dans le monde du cinéma et au-delà a éclipsé celle de nombreux boxeurs. En analysant les commentaires de Zack, qui prétend connaître Joshua, on décèle non pas un esprit de compétition, mais une amertume profonde, voire une jalousie entre confrères. Zack Mwekassa aurait aimé être reconnu en son temps, mais il est resté inconnu jusqu’à ce qu’il commence à occuper l’espace médiatique sur les réseaux sociaux. C’est la réalité : vos succès attireront inévitablement l’envie de ceux qui n’ont aucun lien direct avec vous. Zack a affiché une attitude moqueuse envers les Camerounais, trahissant une irritation à l’égard de leur omniprésence dans divers domaines tels que : le football, la musique, les médias, l’enseignement universitaire, et la littérature puis il faut ajouter l’excellence et la résilience camerounaise. Le Cameroun est un mystère.

Un camerounais ce n’est pas un congolais, c’est une culture et une culture chevaleresque. Ses succès en boxe ne datent pas d’aujourd’hui. Le Cameroun s’est distingué dans le domaine de la boxe, avec des médailles olympiques à Mexico et des champions du monde comme Sakio Bika, ainsi que des figures emblématiques comme Jean Marie Emebé et Cedric Ndoumbè, illustrant la richesse sportive et culturelle du pays. Malgré les épreuves, la nation a toujours su rebondir et rayonner sur la scène mondiale.

Nous représentons avec fierté notre pays le Cameroun et nous contribuons à son rayonnement, à sa diversité et à sa richesse culturelle. Quant à Zack, il est difficile de déterminer quelle contribution il a pu donner à son pays. Après la défaite de Ngannou, au lieu de faire une analyse constructive qui aurait pu bénéficier aux jeunes aspirants boxeurs—en expliquant les raisons de cette défaite et les stratégies à adopter ou à éviter—il a choisi de dénigrer notre champion, attaquant par extension l’ensemble de la communauté camerounaise qui était sous le choc. A mes yeux, Zack Mwekassa est une poubelle à ragots dans laquelle il faut verser toutes sortes d’ordures.

Ce qui est particulièrement irritant, c’est le fait qu’il se proclame écrivain, empiétant un domaine comme le notre qui exige respect et intégrité. L’écriture est un métier noble, qui n’aspire pas à accueillir ceux qui ont des crapauds dans leur conscience. La créativité et l’expression authentique sont essentielles dans cet art, pas l’imposture et le mépris affichés par des individus comme Zack Mwekessa. Sa vision limitée du monde le confine dans un espace restreint, où il se construit des barrières plutôt que des ponts. On voit ses anciens combats, ce Zack, on dirait une comédie, qui révèle le caractère mélancolique de sa façon de donner le coup, un manque d’art véritable dans sa manière de boxer.

Il semble plutôt se mouvoir avec une lourdeur, une tentative maladroite de transformer la boxe en spectacle sans en saisir l’essence. En ciblant Ngannou, Zack se positionne non pas comme un critique valable mais comme un adversaire autoproclamé, prétendant détenir l’autorité sur ce qui constitue ou non la réussite dans le sport. Malheureusement pour lui, cette démarche le dévoile comme un homme sans vergogne, davantage comme un individu en quête d’attention, et pour cette raison il devient jardinier du grand Ngannou. Et oui ! La terre a ses rigoles, si les rigoles ne sont pas obstruées, l’eau coule, là il faut utiliser la pensée créatrice, on fait jaillir les muscles.

C’est ainsi qu’on se retrouve avec des imposteurs comme Zack Mwekassa. L’homme est borné et cela le mène à planter des bornes autour de lui, pour se sentir chez lui. Nombre de ceux que l’on dit sages ne sont, pour finir que des nains. Lorsqu’on voit ses combats de boxe, il est Massif et mélancolique sur un ring, mafflu, il faut voir ce qu’il présente, comme art. Il dandine sur le ring tel un caneton à la recherche d’une bouteille perdue. Et c’était donc vrai… Lorsque la bombe éclate, il y a des débris qu’on pourrait encore appeler des « pluies noires » qui se déversent sur tous les toits.