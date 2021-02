CAMEROUN :: Le plaidoyer du Redhac pour la femme défenseure des droits humains en Afrique :: CAMEROON

La présentation du projet de renforcement des capacités de la jeune fille et femme défenseures des droits humains a été faite au siège du Réseau des défenseurs des droits humains en Afrique (REDHAC), le 17 Février 2021 à Douala, capitale économique du Cameroun.

Le propos liminaire a été lu et expliquée par Me Gbiegba, deuxième vice président du conseil d’Administration du Redhac. Il s’agit de mobiliser et sensibiliser les jeunes femmes afin « qu’elles soient au centre du processus de prévention de conflits, de la préservation des conflits, de la consolidation de la paix et la réconciliation nationale » Quand-on sait que la femme est la principale victime des conflits dans ce sens qu’elle voit tuer ses enfants, son mari et subit des traitements inhumains et dégradants. Notamment au Cameroun et en République Centrafricaine. Il est des lors plus que nécessaire de se prémunir de connaissances en matière de droits humains.

Pour y parvenir et avec le soutien du partenaire Global Afairs Canada, tout un arsenal a été mis en place, à savoir : Améliorer les compétences des jeunes filles en protection physique. Augmenter le niveau d’engagement du gouvernement à inclure la protection des femmes défenseures en particulier. Sensibilisation de tous les acteurs du processus de la paix à travers l’engagement de la femme. Interpeller les communautés au processus de réconciliation et la paix. Comme actions à mener : des séances de dialogues intercommunautaires en RCA et au Cameroun. La production d’un manuel de protection physique et sécurité aux femmes et filles y compris les déplaces et refugiés. Une conférence à Bangui pour l’adoption du projet de loi du Redhac portant « promotion et protection des droits humains »

Ce projet d’une durée de deux ans aura un intérêt particulier dans l’avancée de la défense des droits humains dans les deux pays et partant dans la sous région.