CAMEROUN :: COVID-19 : 61 morts en moins d’un moins :: CAMEROON

Alors que la pandémie semble prendre une tournure préoccupante, le ministre de la Santé publique exhorte les populations à limiter les déplacements.

462. C’était le nombre de morts imputables au COVID-19 au 23 janvier. En moins d’un mois, ce nombre s’est enrichi de 61 nouveaux décès. La situation épidémiologique qui affiche, au 18 février, 523 décès au total depuis le début de la pandémie affiche également 33 749 cas positifs à date, soit 4132 cas confirmés notifiés entre le 23 janvier et le 18 février. Parallèlement, le nombre de personnes sous oxygène a connu une hausse, soit 38 contre 14 au 23 janvier. De même, le nombre de personnes en unités de prise en charge a considérablement augmenté.

Ces chiffres qui traduisent une tournure préoccupante de la pandémie, selon le ministre de la Santé publique font baisser le taux de guérison qui est, lui, passé de 96% à 93%. Face à cette situation, Malachie Manaouda insiste à nouveau sur le respect scrupuleux des mesures barrières en même temps qu’il invite les populations à limiter les déplacements. « Comme nous pouvons le constater, la situation recommence à devenir préoccupante. Nous devons scrupuleusement respecter les 13 mesures édictées par le chef de l’Etat, qui n’ont d’ailleurs pas été abrogées. Sortons quand c’est nécessaire et portons systématiquement nos masques », a-t-il tweeté le 18 février.

Pour ce qui est des mesures barrières, il est recommandé de se laver les mains avec de l’eau propre coulante et du savon, ou utiliser une solution hydro alcoolique ; se couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir lorsqu’on tousse ou utiliser le pli du coude ; éviter d’être en contact avec toute personne présentant des symptômes de la grippe ; bien cuire la viande et les autres aliments avant de les consommer. Il est aussi demandé aux personnes présentant les symptômes de la maladie que sont « une affection des voies respiratoires à type de toux, douleur de la gorge, écoulement nasal et/ou des difficultés respiratoires parfois accompagnée par une fièvre », de contacter gratuitement le 1510 afin d’être pris en charge.