Centrafrique :: Pourquoi La Rca A Confié L'exclusivité De La Distribution Des Produits Pétroliers À Neptune Oil :: Central African

En prolégomènes, et relativement à cette actualité, il convient de tenir compte de la situation déficitaire du marché national de la République Centrafricaine (RCA) en produits pétroliers et en gaz domestique depuis 1994. D'autre part, il s’agit, d’intégrer, pour mieux appréhender le sujet, les difficultés qu’endure le gouvernement de la République Centrafricaine à résoudre l’épineux problème de l’approvisionnement en continu du marché. Aussi Bangui est-il soucieux de trouver des réponses palliatives immédiates aux problèmes d’approvisionnement en produits pétroliers et gaz domestique du marché national.

Et pour ce faire, le gouvernement de la RCA, par le truchement du ministère du Développement de l’Energie et des Ressources hydrauliques, a signé une convention exclusive de fourniture en produits pétroliers et gaz domestique, le 29 septembre 2023, avec la majore camerounaise Neptune Oil S.A. La décision prise en conseil de ministres et approuvée par l’ensemble du gouvernement, est entrée en vigueur depuis le 1er décembre 2023. Pour plusieurs spécialistes du domaine de la distribution des produits pétroliers, cette convention arrive au money time, pour sortir définitivement la République Centrafricaine des doutes ressortissant à son approvisionnement en produits pétroliers et gaz domestique.

Fort de ce qui précède, le gouvernement de la République croit juste de rappeler à l’ensemble des opérateurs du sous-secteur de l’aval pétrolier (marketeurs, clients spécialisés et industriels, institutions internationales) qu’à compter de la date d’entrée en vigueur de la convention, ceux-ci sont priés de s’approvisionner désormais et exclusivement auprès de la SOCASP à Kolongo, pour tous leurs besoins en produits pétroliers et gaz domestique.

Ce faisant, le gouvernement de la RCA entend reprendre à son compte l’exclusivité de l’approvisionnement du pays, Neptune Oil S.A. n’étant que le partenaire stratégique qu’il a choisi pour gérer cette exclusivité grâce à son professionnalisme reconnu aussi bien dans le trading que dans la gestion de la chaîne logistique d’approvisionnement en produits pétroliers et gaz domestique.

Fait-il le rappeler, le gouvernement centrafricain tient au respect rigoureux de ses engagements et invitent par ricochet tous les acteurs sus mentionnés à la même probité.

Le gouvernement centrafricain voudrait enfin rassurer la communauté nationale et internationale qu’avec la signature d’une telle convention, la République Centrafricaine tirera les bénéfices suivants :

- maîtrise du circuit d’importation de tous les produits pétroliers et gaz domestique, donc maîtrise des coûts ;

- maîtrise des recettes découlant de la fiscalité pétrolière grâce à la mise sur pied d’une structure de prix unique ;

- contrôle plus accru du gouvernement sur les questions liées à l’énergie, source de souveraineté nationale.

Ce qu'il faut retenir en gros :

1- Neptune oil S.A. est le partenaire stratégique de l’Etat centrafricain en matière d’approvisionnement du pays en produits pétroliers et gaz domestique ;

2- L’Etat centrafricain reprend pour son compte et son intérêt de souveraineté, l’exclusivité de l’approvisionnement du pays en produits pétroliers et gaz domestique ;

3- l’Etat centrafricain a mandaté Neptune Oil S.A. pour garantir cet approvisionnement exclusif pour une durée de 10 ans ;

4- Neptune Oil S.A. fera des investissements majeurs pour améliorer la qualité et les capacités de stockage de la SOCASP (société de stockage des produits pétroliers RCA), notamment : amélioration des capacités de dépotage au dépôt de Kolongo pour permettre des dépotages simultanés barge et camions-citernes, et augmenter la capacité de dépotage camions-citernes passant de 7 à environ 40 citernes par jour ;

5- Neptune Oil S.A. a déjà anticipé sur la consommation potentielle de la RCA sur les 03 prochains mois et a ainsi passé des commandes fermes respectives de 30000TM de super, 20000TM de gasoil, 2500TM de jet A1 qui sont en train d’être acheminés à l’heure actuelle en RCA. Des commandes fermes supplémentaires de 30000TM de super et 20000TM de gasoil seront aussi disponibles dès le début du mois d’avril pour continuer d’assurer sans faille l’approvisionnement du marché centrafricain ;

6- Neptune Oil S.A. a aussi déjà anticipé sur la campagne fleuve à venir du mois de juillet au mois de décembre 2024 en se positionnant sur trois commandes respectives de 60000TM de super, 40000TM de gasoil, et 10000TM de Jet A1

C'est parti pour 10 ans d'exclusivité en matière de distribution de produits pétroliers entre la RCA et Neptune Oil SA.