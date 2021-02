CAMEROUN :: Région de l'Adamaoua: 06 morts dans un accident de circulation :: CAMEROON

Camer.be apprend avec regret, la mort de six personnes. Les victimes, toutes des passagers de l'agence de transport Danay Voyages.

La tragédie a eu lieu hier, lundi 15 février 2021. Il s'agit d'un bus de 70 places qui avait à bord, près de 60 passagers. Le gros porteur de Danay Voyages effectuait le trajet Ngaounderé ( région de l'Adamaoua au Cameroun) - Garoua ( région du Nord Cameroun), lorsque selon des rescapés de l'hécatombe, le chauffeur a tenté un dépassement insensé et hasardeux, dans un virage, au niveau de la falaise de Mbé.

Des sources médicales et sécuritaires parlent de quatre morts sur-le-champ, et de deux blessés graves qui décederont quelques temps après, à l'hôpital régional de Ngaounderé. L'accident a fait une trentaine de blessés. Le gouverneur de la région de l'Adamaoua, Kilkadi Taguieke Boukar a fait une descente sur les lieux du drame, en compagnie de tout son état-major.

Attention sur les routes ! Il faut être prudent, rouler à vitesse modérée et maîtrisable, et surtout, éviter les dépassements hasardeux et à risque.